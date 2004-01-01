Fasten On-Prem on avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä sähköinen potilastietojärjestelmä (EMR), jonka avulla yksityishenkilöt ja perheet voivat yhdistää terveystietoja lääkäreiltä, sairaaloista, laboratorioista ja yhdistetyistä laitteista yhteen yksityiseen arkistoon. Se on rakennettu FHIR-terveydenhuollon tietostandardin pohjalle ja kirjoitettu Go-kielellä. Se vastaanottaa tietoja manuaalisen syötön ja potilasportaaleista vietyjen FHIR Bundle -latausten kautta, ja esittää ne yhtenäisellä aikajanalla muistiinpanojen, sairauksien, lääkitysten, allergioiden ja laboratoriotulosten rinnalla.

Fastenin itse ylläpitäminen omalla VPS:llä pitää henkilökohtaisesti tunnistettavat terveystiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, eikä SaaS-pohjaisen potilastietojen tarjoajan luona – mikä on tärkeää ottaen huomioon sairaushistorian arkaluonteisuuden. Salattu SQLite-tietokanta, yhden binäärin Go-ajoympäristö ja käyttäjäkohtainen rekisteröityminen tarkoittavat, että pieni VPS isännöi mukavasti täydellistä henkilökohtaista tai perheen potilastietoa.