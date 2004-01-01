Asenna Fasten Health yhdellä klikkauksella.
Itse ylläpidetty henkilökohtainen ja perheen sähköinen terveystietojen hallintajärjestelmä, joka kokoaa terveystiedot palveluntarjoajilta ja laitteista.
Fasten Health – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Fasten Health – mitä sillä voi rakentaa?
Fasten On-Prem on avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä sähköinen potilastietojärjestelmä (EMR), jonka avulla yksityishenkilöt ja perheet voivat yhdistää terveystietoja lääkäreiltä, sairaaloista, laboratorioista ja yhdistetyistä laitteista yhteen yksityiseen arkistoon. Se on rakennettu FHIR-terveydenhuollon tietostandardin pohjalle ja kirjoitettu Go-kielellä. Se vastaanottaa tietoja manuaalisen syötön ja potilasportaaleista vietyjen FHIR Bundle -latausten kautta, ja esittää ne yhtenäisellä aikajanalla muistiinpanojen, sairauksien, lääkitysten, allergioiden ja laboratoriotulosten rinnalla.
Fastenin itse ylläpitäminen omalla VPS:llä pitää henkilökohtaisesti tunnistettavat terveystiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, eikä SaaS-pohjaisen potilastietojen tarjoajan luona – mikä on tärkeää ottaen huomioon sairaushistorian arkaluonteisuuden. Salattu SQLite-tietokanta, yhden binäärin Go-ajoympäristö ja käyttäjäkohtainen rekisteröityminen tarkoittavat, että pieni VPS isännöi mukavasti täydellistä henkilökohtaista tai perheen potilastietoa.
Fasten Health – tärkeimmät ominaisuudet
FHIR-paketin tuonti
Lataa potilasportaaleista tai muista terveydenhuoltojärjestelmistä viedyt FHIR-paketit tuodaksesi olemassa olevan sairaushistorian arkistoon.
FHIR-natiivi tallennustila
Tallenna tiedot niiden alkuperäisessä FHIR-resurssimuodossa, jotta jäsennellyt kyselyt, viennit ja jatkokäsittely pysyvät toimittajariippumattomina.
Manuaalinen tietueen syöttö
Lisää laboratoriotuloksia, tiloja, lääkityksiä, rokotuksia ja muistiinpanoja käsin käyntejä, palveluntarjoajia tai olemassa olevia tietoja varten, jotka ovat peräisin ajalta ennen FHIR-yhteyttä.
Perhetilit
Hallinnoi kumppaneiden, lasten tai ikääntyvien perheenjäsenten tietoja yhdestä paikasta erillisillä käyttäjätileillä.
Salattu tietokanta
SQLite-tietokanta on oletuksena salattu levossa, mikä suojaa arkaluonteisia terveystietoja levyllä opportunistiselta pääsyltä.
Asiakirjan liitteet
Liitä skannatut asiakirjat, kuvantamiset ja PDF-tiedostot potilaskäynteihin, jotta koko sairaushistoria on yhdessä haettavassa paikassa.
Fasten Health – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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