Ota Kibana käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tiedon visualisointi- ja tutkimusalusta Elasticsearchille koontinäytöillä, haulla ja havaittavuustyökaluilla.
Kibana – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kibana – mitä sillä voi rakentaa?
Kibana on Elasticsearchin virallinen verkkokäyttöliittymä – hiottu alusta datan tutkimiseen, interaktiivisten hallintapaneelien rakentamiseen, hakukyselyjen suorittamiseen ja Elastic Stack -käyttöönoton hallintaan. Alun perin vuonna 2013 luotu ja nyt Elastic NV:n ylläpitämä Kibana on standardi visualisointikerros kaikille Elasticsearchiin perustuville sovelluksille, aina lokianalytiikasta ja observoitavuudesta verkkokaupan hakuun ja tietoturva-analytiikkaan.
Kibanan itseisännöinti VPS:lläsi antaa data- ja alustatiimeille täydellisen Elastic Stack -visualisointiympäristön ilman Elastic Cloudille tyypillisiä dokumenttikohtaisia SaaS-maksuja. Tämä malli sisältää yksisolmuisen Elasticsearchin Kibanan rinnalla, joten pino on valmis vastaanottamaan dataa ja rakentamaan hallintapaneeleja heti käyttöönoton jälkeen.
Kibana – tärkeimmät ominaisuudet
Tutustu ja tutki
Selaa Elasticsearch-indeksejä Discover-käyttöliittymän avulla – tee kyselyitä, suodata, lajittele ja visualisoi raaka-asiakirjoja tunnistaaksesi kuvioita ja poikkeamia reaaliaikaisesti.
Kojelaudat ja visualisoinnit
Rakenna interaktiivisia koontinäyttöjä viivakaavioilla, pylväskaavioilla, lämpökartoilla, kartoilla, taulukoilla ja Lensin vedä ja pudota -visualisoinneilla, jotka ovat jaettavissa tiimien kesken.
Haku ja ES|QL
Täysi Elasticsearch Query DSL sekä ES|QL — putkitettu kyselykieli, joka muistuttaa Splunk SPL:ää — tekevät monimutkaisista kyselyistä lähestyttäviä myös ei-kehittäjille.
Havaittavuustyökalut
Sisäänrakennetut loki-, mittari-, APM- ja käytettävyysvalvontasovellukset havainnoitavuustietojen keräämiseen ja analysointiin Elastic Agentista ja Beatsista.
Kartat ja paikkatieto
Interaktiiviset monikerroskartat vektorikerroksilla, lämpökartoilla ja geoaggregaatioilla paikkatietojen visualisointiin muiden ulottuvuuksien rinnalla.
Hälytys ja raportointi
Kynnys- ja poikkeamiin perustuvat hälytykset sähköposti-, Slack- ja webhook-kohteilla, sekä ajoitettu PDF- ja CSV-raporttien luonti.
Kibana – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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