Kibana on Elasticsearchin virallinen verkkokäyttöliittymä – hiottu alusta datan tutkimiseen, interaktiivisten hallintapaneelien rakentamiseen, hakukyselyjen suorittamiseen ja Elastic Stack -käyttöönoton hallintaan. Alun perin vuonna 2013 luotu ja nyt Elastic NV:n ylläpitämä Kibana on standardi visualisointikerros kaikille Elasticsearchiin perustuville sovelluksille, aina lokianalytiikasta ja observoitavuudesta verkkokaupan hakuun ja tietoturva-analytiikkaan.

Kibanan itseisännöinti VPS:lläsi antaa data- ja alustatiimeille täydellisen Elastic Stack -visualisointiympäristön ilman Elastic Cloudille tyypillisiä dokumenttikohtaisia SaaS-maksuja. Tämä malli sisältää yksisolmuisen Elasticsearchin Kibanan rinnalla, joten pino on valmis vastaanottamaan dataa ja rakentamaan hallintapaneeleja heti käyttöönoton jälkeen.