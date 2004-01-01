Asenna Mealie yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity reseptienhallinta, joka tuo reseptejä mistä tahansa URL-osoitteesta ja muuttaa ne viikoittaisiksi ateriasuunnitelmiksi ostoslistoineen.
Mealie – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mealie – mitä sillä voi rakentaa?
Mealie on itsehostattu reseptinhallintaohjelma, joka tuo reseptejä mistä tahansa verkkosivustolta yhdellä napsautuksella, poistaen mainokset ja turhan sisällön tallentaakseen puhtaat, haettavat reseptit pysyvästi palvelimellesi. Se järjestää reseptit tunnisteiden ja keittiötyylin mukaan, skaalaa annoskokoja automaattisesti ja näyttää ravitsemustiedot – kaikki mobiiliystävällisessä ruoanlaittotilassa.
Mealien itsehostaus tarkoittaa, että reseptikokoelmasi säilyy verkkosivustojen sulkemisista ja alustamuutoksista huolimatta, kaikki jaetun kotitalouden jäsenet voivat käyttää samaa kirjastoa, ja viikoittainen ateriasuunnittelu luo yhdistettyjä ostoslistoja ilman tilausmaksuja.
Mealie – tärkeimmät ominaisuudet
Pikatuonti
Liitä mikä tahansa reseptin URL-osoite, ja Mealie poimii ainesosat ja ohjeet automaattisesti, säästäen tunteja manuaaliselta kopioinnilta.
Ateriasuunnittelukalenteri
Vedä reseptejä viikoittaiselle kalenterille ja luo yhdistetty ostoslista kaikille suunnitelluille aterioille yhdellä napsautuksella.
Reseptin skaalaus
Säädä annoskokoja ja kaikki ainesosien määrät lasketaan uudelleen välittömästi — manuaalista laskentaa ei tarvita.
Perhejakaminen
Monikäyttäjätuki antaa jokaisen perheenjäsenen selata samaa reseptikirjastoa ja osallistua ateriasuunnitelmaan.
Pysyvä tallennustila
VPS-palvelimellesi tallennetut reseptit pysyvät saatavilla, vaikka alkuperäiset verkkosivustot muuttuvat, poistavat sisältöä tai menevät offline-tilaan.
Mealie – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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