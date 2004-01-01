Mealie on itsehostattu reseptinhallintaohjelma, joka tuo reseptejä mistä tahansa verkkosivustolta yhdellä napsautuksella, poistaen mainokset ja turhan sisällön tallentaakseen puhtaat, haettavat reseptit pysyvästi palvelimellesi. Se järjestää reseptit tunnisteiden ja keittiötyylin mukaan, skaalaa annoskokoja automaattisesti ja näyttää ravitsemustiedot – kaikki mobiiliystävällisessä ruoanlaittotilassa.

Mealien itsehostaus tarkoittaa, että reseptikokoelmasi säilyy verkkosivustojen sulkemisista ja alustamuutoksista huolimatta, kaikki jaetun kotitalouden jäsenet voivat käyttää samaa kirjastoa, ja viikoittainen ateriasuunnittelu luo yhdistettyjä ostoslistoja ilman tilausmaksuja.