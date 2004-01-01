Jopa 69 % alennus OTOBO tuotteelle

Ota OTOBO käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Avoimen lähdekoodin tukipalvelu- ja tikettijärjestelmä IT-palvelunhallintaan, asiakastukeen ja prosessiautomaatioon.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
7,79/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota OTOBO käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

OTOBO – valitse sopiva VPS-paketti

Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

OTOBO – mitä sillä voi rakentaa?

OTOBO on täysin avoimen lähdekoodin, verkkopohjainen tiketti- ja palvelunhallinta-alusta, joka haarautui ((OTRS)) Community Editionista vuonna 2019. Se tarjoaa yritystason IT-tukipalveluominaisuudet – tikettijonot, SLA-seurannan, sisäänrakennetun UKK/tietopankin, ITSM-työnkulut ja CMDB:n – ilman lisenssimaksuja tai toimittajalukitusta. OTOBO tukee monikanavaista viestintää sähköpostin, puhelimen ja verkkolomakkeiden kautta, ja siinä on sääntöpohjainen automaatiojärjestelmä, joka hoitaa reitityksen, eskalaatiot ja ilmoitukset valmiina.

OTOBO:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa kaikki tikettitiedot, asiakastiedot ja SLA-raportit hallintaasi. Tämä malli ottaa käyttöön koko tuotantopinon: OTOBO-verkkosovelluksen ja taustaprosessin, MariaDB:n pysyvään tallennukseen, erillisen Elasticsearch-solmun nopeaan koko tekstin hakuun kaikista tiketeistä sekä Redisin istunnon välimuistiin ja suorituskykyyn.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

OTOBO – tärkeimmät ominaisuudet

Monikanavainen tiketöinti

Vastaanota ja hallinnoi tikettejä sähköpostista, verkkolomakkeista ja puhelimesta yhdistetyssä jonossa täydellä tarkastushistorialla ja ketjutetuilla keskusteluilla.

SLA ja eskalaatio

Määritä vastaus- ja ratkaisutavoitteet jonon tai asiakkaan mukaan automaattisilla eskalaatiosäännöillä ja agentti-ilmoituksilla, kun määräajat lähestyvät.

Sisäänrakennettu tietopankki

Julkaise usein kysyttyjen kysymysten artikkeleita sekä ulkoisille asiakkaille että sisäisille agenteille, mikä vähentää toistuvia tikettejä ja nopeuttaa ensimmäisen yhteydenoton ratkaisua.

Tehokas automaatio

Käytä sisäänrakennettuja PostMaster-suodattimia, tikettien laukaisimia ja ajastettuja töitä tikettien automaattiseen reititykseen, automaattiseen vastaamiseen ja automaattiseen sulkemiseen ilman manuaalista puuttumista.

ITSM ja CMDB

Laajenna OTOBOa ITSM-moduulilla hallitaksesi konfiguraatioyksiköitä, muutospyyntöjä ja palveluluetteloita jäsennetyssä CMDB:ssä.

Koko tekstin haku

Elasticsearch-integraatio mahdollistaa välittömän haun miljoonista tiketeistä, muistiinpanoista ja liitteistä, pitäen asiakaspalvelijoiden vastausajat nopeina mittakaavasta riippumatta.

OTOBO – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
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Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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