OTOBO on täysin avoimen lähdekoodin, verkkopohjainen tiketti- ja palvelunhallinta-alusta, joka haarautui ((OTRS)) Community Editionista vuonna 2019. Se tarjoaa yritystason IT-tukipalveluominaisuudet – tikettijonot, SLA-seurannan, sisäänrakennetun UKK/tietopankin, ITSM-työnkulut ja CMDB:n – ilman lisenssimaksuja tai toimittajalukitusta. OTOBO tukee monikanavaista viestintää sähköpostin, puhelimen ja verkkolomakkeiden kautta, ja siinä on sääntöpohjainen automaatiojärjestelmä, joka hoitaa reitityksen, eskalaatiot ja ilmoitukset valmiina.

OTOBO:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa kaikki tikettitiedot, asiakastiedot ja SLA-raportit hallintaasi. Tämä malli ottaa käyttöön koko tuotantopinon: OTOBO-verkkosovelluksen ja taustaprosessin, MariaDB:n pysyvään tallennukseen, erillisen Elasticsearch-solmun nopeaan koko tekstin hakuun kaikista tiketeistä sekä Redisin istunnon välimuistiin ja suorituskykyyn.