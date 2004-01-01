Ota OTOBO käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin tukipalvelu- ja tikettijärjestelmä IT-palvelunhallintaan, asiakastukeen ja prosessiautomaatioon.
OTOBO – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OTOBO – mitä sillä voi rakentaa?
OTOBO on täysin avoimen lähdekoodin, verkkopohjainen tiketti- ja palvelunhallinta-alusta, joka haarautui ((OTRS)) Community Editionista vuonna 2019. Se tarjoaa yritystason IT-tukipalveluominaisuudet – tikettijonot, SLA-seurannan, sisäänrakennetun UKK/tietopankin, ITSM-työnkulut ja CMDB:n – ilman lisenssimaksuja tai toimittajalukitusta. OTOBO tukee monikanavaista viestintää sähköpostin, puhelimen ja verkkolomakkeiden kautta, ja siinä on sääntöpohjainen automaatiojärjestelmä, joka hoitaa reitityksen, eskalaatiot ja ilmoitukset valmiina.
OTOBO:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa kaikki tikettitiedot, asiakastiedot ja SLA-raportit hallintaasi. Tämä malli ottaa käyttöön koko tuotantopinon: OTOBO-verkkosovelluksen ja taustaprosessin, MariaDB:n pysyvään tallennukseen, erillisen Elasticsearch-solmun nopeaan koko tekstin hakuun kaikista tiketeistä sekä Redisin istunnon välimuistiin ja suorituskykyyn.
OTOBO – tärkeimmät ominaisuudet
Monikanavainen tiketöinti
Vastaanota ja hallinnoi tikettejä sähköpostista, verkkolomakkeista ja puhelimesta yhdistetyssä jonossa täydellä tarkastushistorialla ja ketjutetuilla keskusteluilla.
SLA ja eskalaatio
Määritä vastaus- ja ratkaisutavoitteet jonon tai asiakkaan mukaan automaattisilla eskalaatiosäännöillä ja agentti-ilmoituksilla, kun määräajat lähestyvät.
Sisäänrakennettu tietopankki
Julkaise usein kysyttyjen kysymysten artikkeleita sekä ulkoisille asiakkaille että sisäisille agenteille, mikä vähentää toistuvia tikettejä ja nopeuttaa ensimmäisen yhteydenoton ratkaisua.
Tehokas automaatio
Käytä sisäänrakennettuja PostMaster-suodattimia, tikettien laukaisimia ja ajastettuja töitä tikettien automaattiseen reititykseen, automaattiseen vastaamiseen ja automaattiseen sulkemiseen ilman manuaalista puuttumista.
ITSM ja CMDB
Laajenna OTOBOa ITSM-moduulilla hallitaksesi konfiguraatioyksiköitä, muutospyyntöjä ja palveluluetteloita jäsennetyssä CMDB:ssä.
Koko tekstin haku
Elasticsearch-integraatio mahdollistaa välittömän haun miljoonista tiketeistä, muistiinpanoista ja liitteistä, pitäen asiakaspalvelijoiden vastausajat nopeina mittakaavasta riippumatta.
OTOBO – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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