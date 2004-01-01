Ota Hanko käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tunnusavain-painotteinen todennuksen taustaohjelma salasanattomalla kirjautumisella, monivaiheisella todennuksella (MFA), OIDC:llä ja sosiaalisen median kirjautumisella.
Hanko – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Hanko – mitä sillä voi rakentaa?
Hanko on avoimen lähdekoodin todennuspalvelin, joka on rakennettu passkey-avaimien ja WebAuthn-standardin ympärille. Se on suunniteltu itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Auth0:lle, Clerkille ja muille identiteetin hallinnan SaaS-palveluille. Se sisältää täydellisen käyttäjäkulun — passkey-rekisteröinnin, sosiaalisen ja yrityksen SSO:n, salasanat valinnaisena vararatkaisuna, MFA:n ja sähköpostipohjaisen palautuksen — jotka on esitetty selkeän REST API:n ja lisättävien verkkokomponenttien kautta.
Hanko-palvelun itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää käyttäjätunnukset, istunnot ja tarkastuslokit infrastruktuurissasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Mukana toimitettu PostgreSQL-tietokanta säilyttää käyttäjätilit ja WebAuthn-tunnukset, kun taas Hankon JWT-pohjaiset istunnot voidaan liittää mihin tahansa käyttöliittymä- tai taustajärjestelmäpinoon.
Hanko – tärkeimmät ominaisuudet
Passkey-ensisijainen todennus
Rakennettu WebAuthnin ja pääsyavainten ympärille, jotta käyttäjät voivat kirjautua sisään Face ID:llä, Touch ID:llä tai laitteistoavaimilla salasanojen kirjoittamisen sijaan.
Sosiaalinen ja yritys-SSO
Valmiit OAuth-palveluntarjoajat Googlelle, GitHubille, Applelle, Microsoftille, Facebookille, LinkedInille, Discordille, sekä SAML yritysten identiteetintarjoajille.
Monivaiheinen todennus
TOTP-todennussovelluksen tuki ja luotettujen laitteiden käytännöt lisäävät monivaiheisen todennuksen minkä tahansa kirjautumisvirran päälle ilman ulkoisia palveluita.
Verkkokomponenttien SDK
Toimita täydellinen kirjautumiskäyttöliittymä minuuteissa upottamalla viralliset Hanko-verkkokomponentit mihin tahansa kehykseen — React, Vue, Svelte tai pelkkä HTML.
JWT-istuntotunnukset
Standardien mukaiset JWT-istunnot kierto- ja mitätöintimahdollisuuksineen tekevät integroinnista olemassa olevien APIen ja mikropalveluiden kanssa suoraviivaista.
Tarkastuslokit ja webhookit
Sisäänrakennettu tarkastusloki ja webhook-tapahtumat jokaisesta todennustoiminnosta antavat sinulle täyden näkyvyyden ja helpon integroinnin alavirran järjestelmiin.
Hanko – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
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Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.