Hanko on avoimen lähdekoodin todennuspalvelin, joka on rakennettu passkey-avaimien ja WebAuthn-standardin ympärille. Se on suunniteltu itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Auth0:lle, Clerkille ja muille identiteetin hallinnan SaaS-palveluille. Se sisältää täydellisen käyttäjäkulun — passkey-rekisteröinnin, sosiaalisen ja yrityksen SSO:n, salasanat valinnaisena vararatkaisuna, MFA:n ja sähköpostipohjaisen palautuksen — jotka on esitetty selkeän REST API:n ja lisättävien verkkokomponenttien kautta.

Hanko-palvelun itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää käyttäjätunnukset, istunnot ja tarkastuslokit infrastruktuurissasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Mukana toimitettu PostgreSQL-tietokanta säilyttää käyttäjätilit ja WebAuthn-tunnukset, kun taas Hankon JWT-pohjaiset istunnot voidaan liittää mihin tahansa käyttöliittymä- tai taustajärjestelmäpinoon.