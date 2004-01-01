Ota slskd käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin verkkopohjainen asiakasohjelma Soulseek-verkon musiikin- ja tiedostonjakoverkkoon.
slskd – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
slskd – mitä sillä voi rakentaa?
slskd on moderni, avoimen lähdekoodin asiakasohjelma Soulseek-vertaisverkkoon, joka toimitetaan kokonaan responsiivisen verkkokäyttöliittymän kautta. Se korvaa vanhat Soulseekin työpöytäasiakasohjelmat itse isännöidyllä palvelimella, johon pääset mistä tahansa selaimesta, jonka avulla voit etsiä ja ladata musiikkia, häviöttömiä tiedostoja ja muuta sisältöä, jota miljoonat Soulseek-käyttäjät jakavat ympäri vuorokauden — jopa silloin, kun työpöytäkoneesi on sammutettuna.
slskd:n itse isännöinti VPS:llä tarkoittaa, että latauksesi pyörivät jatkuvasti taustalla sitomatta paikallista konetta. Kaikki asetukset ovat hallittavissa sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän kautta tai etäisen YAML-konfiguraatiotiedoston avulla, ja saat täyden hallinnan jaettuihin hakemistoihin, latausjonoihin, siirtorajoituksiin ja käyttäjäoikeuksiin.
slskd – tärkeimmät ominaisuudet
Verkkopohjainen käyttöliittymä
Hallitse hakuja, latauksia ja siirtoja mistä tahansa selaimesta asentamatta työpöytäasiakasohjelmaa.
Jatkuvat taustalataukset
Toimii jatkuvana palvelimena, joten jonossa olevat lataukset valmistuvat, vaikka paikallinen koneesi olisi pois päältä.
Etäkonfiguraatio
Säädä kaikkia asetuksia reaaliaikaisesti verkkokäyttöliittymän kautta tai muokkaamalla YAML-määritystiedostoa etänä ilman uudelleenkäynnistystä.
Siirtojonon hallinta
Valvo lataus- ja lähetysjonoja, aseta nopeusrajoituksia ja priorisoi siirtoja yhdestä hallintapaneelista.
Käyttäjä- ja jakamissäädöt
Määritä jaettavat hakemistot, määritä käyttäjäkohtaiset oikeudet ja hallitse, kuka voi selata tai ladata tiedostojasi.
slskd – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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