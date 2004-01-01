ClassicPress on yhteisön ylläpitämä WordPressin haarukka, joka säilyttää tutun TinyMCE-klassikkoeditorin poistaen samalla Gutenberg-lohkoeditorin ja sen aiheuttaman suorituskyvyn lisäkuormituksen. Se säilyttää yhteensopivuuden useimpien olemassa olevien WordPress-teemojen ja -lisäosien kanssa, mikä tekee siitä suoraviivaisen siirtymäpolun sivustoille ja kehittäjille, jotka suosivat ennustettavaa, vakaata CMS-käyttäytymistä jatkuvien käyttöliittymämuutosten sijaan.

ClassicPressin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan PHP-konfiguraatioon, tietokannan viritykseen ja päivitysten ajoitukseen – poistaen hallitun WordPress-hostingin rajoitukset säilyttäen samalla jo tuntemasi WordPress-ekosysteemin.