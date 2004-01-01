Asenna ClassicPress yhden napsautuksen asennuksena.
WordPress-haarukka, joka säilyttää klassisen editorikokemuksen parannetulla vakaudella ja ilman Gutenbergin monimutkaisuutta.
ClassicPress – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ClassicPress – mitä sillä voi rakentaa?
ClassicPress on yhteisön ylläpitämä WordPressin haarukka, joka säilyttää tutun TinyMCE-klassikkoeditorin poistaen samalla Gutenberg-lohkoeditorin ja sen aiheuttaman suorituskyvyn lisäkuormituksen. Se säilyttää yhteensopivuuden useimpien olemassa olevien WordPress-teemojen ja -lisäosien kanssa, mikä tekee siitä suoraviivaisen siirtymäpolun sivustoille ja kehittäjille, jotka suosivat ennustettavaa, vakaata CMS-käyttäytymistä jatkuvien käyttöliittymämuutosten sijaan.
ClassicPressin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan PHP-konfiguraatioon, tietokannan viritykseen ja päivitysten ajoitukseen – poistaen hallitun WordPress-hostingin rajoitukset säilyttäen samalla jo tuntemasi WordPress-ekosysteemin.
ClassicPress – tärkeimmät ominaisuudet
Klassinen editori säilytetty
Säilyttää TinyMCE-editorin, jonka WordPress-käyttäjät tuntevat, jotta sisällöntuottajat voivat työskennellä tuottavasti oppimatta uutta lohkopohjaista käyttöliittymää.
WordPress-lisäosan yhteensopivuus
Toimii tuhansien olemassa olevien WordPress-lisäosien ja -teemojen kanssa, joten voit siirtyä ilman sivustosi uudelleenrakentamista tai olemassa olevien työkalujesi vaihtamista.
Vakaat päivityssyklit
Pitkäaikaisen tuen painotus tarkoittaa, että päivitykset ovat ennustettavissa ja taaksepäin yhteensopivia, mikä vähentää laajennusten rikkoutumisen riskiä ydinpäivityksen jälkeen.
Parannettu suorituskyky
Gutenbergin JavaScript-ylikuormituksen poistaminen johtaa nopeampiin sivulatauksiin ja pienempään palvelinresurssien käyttöön verrattuna vastaaviin nykyaikaisiin WordPress-asennuksiin.
Täysi räätälöinnin hallinta
Mukautetut julkaisutyypit, roolien hallinta ja alateeman tuki antavat kehittäjille saman joustavuuden kuin WordPress, mutta vakaammalla perustalla.
ClassicPress – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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