Mixpost on itse isännöity sosiaalisen median aikataulutus- ja hallintajärjestelmä, joka on rakennettu ilmaisena vaihtoehtona Bufferille, Hootsuittelle ja muille kaupallisille sosiaalisen median aikatauluttajille. Sen avulla toimistot, markkinoijat ja yksittäiset sisällöntuottajat voivat suunnitella, ajoittaa ja julkaista sisältöä useissa sosiaalisissa verkostoissa yhdestä kalenterista ilman tiliperusteisia maksuja, julkaisurajoituksia tai analytiikkakiintiöitä. Selkeä verkkokäyttöliittymä tarjoaa visuaalisen sisällön aikataulutuksen, mediakirjaston, julkaisumallit ja alustakohtaisen esikatselun.

Mixpostin itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen julkaisun, ajoitetun jonon, analytiikkatapahtuman ja yhdistetyn sosiaalisen tilin infrastruktuurissasi sen sijaan, että ne kulkisivat kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta, joka voisi muuttaa hinnoittelua tai asettaa API-rajauksia.