Asenna Mixpost yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity sosiaalisen median aikataulutus- ja hallinta-alusta, joka on rakennettu vaihtoehdoksi Bufferille, Hootsuitelle ja muille kaupallisille aikatauluttajille.
Mixpost – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mixpost – mitä sillä voi rakentaa?
Mixpost on itse isännöity sosiaalisen median aikataulutus- ja hallintajärjestelmä, joka on rakennettu ilmaisena vaihtoehtona Bufferille, Hootsuittelle ja muille kaupallisille sosiaalisen median aikatauluttajille. Sen avulla toimistot, markkinoijat ja yksittäiset sisällöntuottajat voivat suunnitella, ajoittaa ja julkaista sisältöä useissa sosiaalisissa verkostoissa yhdestä kalenterista ilman tiliperusteisia maksuja, julkaisurajoituksia tai analytiikkakiintiöitä. Selkeä verkkokäyttöliittymä tarjoaa visuaalisen sisällön aikataulutuksen, mediakirjaston, julkaisumallit ja alustakohtaisen esikatselun.
Mixpostin itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen julkaisun, ajoitetun jonon, analytiikkatapahtuman ja yhdistetyn sosiaalisen tilin infrastruktuurissasi sen sijaan, että ne kulkisivat kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta, joka voisi muuttaa hinnoittelua tai asettaa API-rajauksia.
Mixpost – tärkeimmät ominaisuudet
Monialustainen aikataulutus
Ajoita julkaisuja Twitteriin/X:ään, Facebookiin, Instagramiin, LinkedIniin, Mastodoniin ja muihin palveluihin yhtenäisestä kalenterista, jossa on alustakohtainen esikatselu ja mukautusmahdollisuus.
Vedä ja pudota -kalenteri
Visuaalinen sisältökalenteri vedä ja pudota -uudelleenajoituksella, värikoodatuilla kategorioilla ja massatoiminnoilla useiden viikkojen kampanjoiden järjestämiseen.
Mediakirjasto
Sisäänrakennettu mediakirjasto, jossa on kuva- ja videolataus, automaattinen formaatintunnistus sekä uudelleenkäytettäviä resursseja julkaisuihin ja malleihin.
Useita työtiloja
Järjestä tilit ja kampanjat erillisiin työtiloihin työtilakohtaisilla käyttäjäoikeuksilla — täydellinen monia asiakkaita hallinnoiville toimistoille.
Hyväksyntätyönkulut
Valinnaiset hyväksyntäjonot antavat tiimin jäsenille mahdollisuuden luonnostella julkaisuja tarkistettavaksi ennen niiden ajoittamista tai julkaisemista, mikä tukee toimiston asiakasprosesseja.
REST API
Täysi REST API mahdollistaa integraatiot ulkoisten työkalujen kanssa — sisällöntuottajat, analytiikan hallintapaneelit tai mukautetut rekisteröitymislomakkeet, jotka syöttävät tietoja jonoihin.
Mixpost – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.