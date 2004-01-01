Asenna RAGflow yhden klikkauksen asennuksella.
Tuotantotason RAG-moottori, jossa on syvällinen dokumenttien jäsentäminen, tietograafin haku ja usean LLM:n tuki.
RAGflow – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
RAGflow – mitä sillä voi rakentaa?
RAGflow on tuotantovalmis hakuun perustuva generointimoottori, joka perustuu syvälliseen dokumenttien ymmärtämiseen. Toisin kuin perus-RAG-toteutukset, jotka käsittelevät dokumentteja pelkkänä tekstinä, RAGflow suorittaa asettelutietoisen jäsennyksen PDF-tiedostoista, laskentataulukoista, esityksistä ja kuvista säilyttääkseen taulukoiden, kuvien ja jäsennellyn sisällön merkityksen ennen indeksointia.
RAGflow'n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää dokumenttisi yksityisinä ja antaa sinulle täyden hallinnan LLM-palveluntarjoajiin, palastelustrategioihin ja hakuketjuihin. Sisäänrakennettu tietämysgraafi ja GraphRAG-taustaohjelmat avaavat dokumenttien välisen päättelyn, johon tasainen vektorihaku ei pysty.
RAGflow – tärkeimmät ominaisuudet
Syvä dokumenttien jäsentäminen
Asettelutietoinen poiminta käsittelee PDF-tiedostoja, Word-tiedostoja, laskentataulukoita ja skannattuja kuvia — säilyttäen taulukot, kuvat ja rakenteen, jotka pelkän tekstin jäsentäjät tuhoavat.
Tietograafin haku
Sisäänrakennettu GraphRAG ja tietoverkon indeksointi mahdollistavat asiakirjojen välisen päättelyn ja suhdekyselyt yli sen, mitä tasainen vektorihaku tukee.
Moni-LLM-tuki
Yhdistä OpenAI:hin, Azure OpenAI:hin, Ollamaan, Anthropiciin, Googleen ja yli 20 muuhun palveluntarjoajaan ilman, että sinun tarvitsee indeksoida asiakirjojasi uudelleen.
Joustavat lohkomisstrategiat
Valitse yleinen, kysymys ja vastaus, käsikirja, taulukko ja paperi-lohkomoodit vastaamaan kunkin dokumenttityypin rakennetta optimaalisen hakutarkkuuden saavuttamiseksi.
Monikäyttäjän pääsynhallinta
Roolipohjaiset käyttöoikeudet antavat tiimien jakaa tietokantoja pitäen samalla arkaluontoiset asiakirjakokoelmat rajoitettuina valtuutetuille käyttäjille.
REST API ja SDK
Täysi REST API ja virallinen Python SDK mahdollistavat RAGflow'n upottamisen omiin sovelluksiisi ja dokumenttien sisäänottoputkien automatisoinnin.
RAGflow – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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