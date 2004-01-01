RAGflow on tuotantovalmis hakuun perustuva generointimoottori, joka perustuu syvälliseen dokumenttien ymmärtämiseen. Toisin kuin perus-RAG-toteutukset, jotka käsittelevät dokumentteja pelkkänä tekstinä, RAGflow suorittaa asettelutietoisen jäsennyksen PDF-tiedostoista, laskentataulukoista, esityksistä ja kuvista säilyttääkseen taulukoiden, kuvien ja jäsennellyn sisällön merkityksen ennen indeksointia.

RAGflow'n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää dokumenttisi yksityisinä ja antaa sinulle täyden hallinnan LLM-palveluntarjoajiin, palastelustrategioihin ja hakuketjuihin. Sisäänrakennettu tietämysgraafi ja GraphRAG-taustaohjelmat avaavat dokumenttien välisen päättelyn, johon tasainen vektorihaku ei pysty.