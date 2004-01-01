Asenna COPS yhden napsautuksen asennuksena.
Kevyt PHP OPDS- ja HTML-palvelin Calibre-e-kirjastollesi, optimoitu jaetulle hostingille ja vähän resursseja vaativille kokoonpanoille.
COPS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
COPS – mitä sillä voi rakentaa?
COPS (Calibre OPDS PHP -palvelin) on nopea, vain luku -vaihtoehto sisäänrakennetulle Calibre-sisältöpalvelimelle. Se tarjoaa pääsyn olemassa olevaan Calibre-kirjastoon – standardiin
metadata.db-tiedostoon – yksinkertaisen HTML-käyttöliittymän kautta selaimille ja OPDS-syötteen kautta e-kirjanlukijoille, kuten Moon+ Reader, KyBook, Aldiko ja Marvin. Koska se toimii pelkällä PHP:llä ilman omaa tietokantaa, se pysyy responsiivisena vaatimattomallakin laitteistolla ja käynnistyy sekunneissa.
COPSin itseisännöinti VPS:llä antaa mobiileille e-kirjanlukijoille nopean luettelopäätepisteen ilman, että Calibre-työpöytäinstanssia tarvitsee pitää käynnissä, ja se sopii luontevasti yhteen Calibre-Webin kanssa käyttäjille, jotka haluavat vain luku -muotoisen julkisen luettelon erillään täydestä hallintakäyttöliittymästään.
COPS – tärkeimmät ominaisuudet
Natiivi OPDS-syöte
Sisäänrakennettu OPDS 1.1 -luettelo, jotta mobiililukusovellukset voivat selata, hakea ja ladata Calibre-kirjastostasi heti käyttövalmiina.
Lukee Calibre metadata.db:n
Osoittaa suoraan samaan SQLite-tietokantaan, jota Calibre käyttää — ei tuontia, ei kirjaston kahdentamista, ei synkronointivaihetta.
Kevyt jalanjälki
Puhdas PHP ilman ulkoista tietokantaa, joten se pysyy nopeana pienillä VPS-sopimuksilla ja käsittelee tuhansien nimikkeiden kirjastoja.
Selainpohjainen lukija
Lukee EPUB-tiedostoja suoraan selaimessa Monoclen kautta, jotta käyttäjät voivat kokeilla kirjoja lataamatta niitä ensin.
Mukautetut teemat ja kokoonpano
Säädettävissä instanssikohtaisesti
local.php-tiedoston kautta — valitse teema, määritä sivukoko, rajoita pääsyä tai paljasta useita tietokantoja samanaikaisesti.
COPS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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