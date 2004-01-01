COPS (Calibre OPDS PHP -palvelin) on nopea, vain luku -vaihtoehto sisäänrakennetulle Calibre-sisältöpalvelimelle. Se tarjoaa pääsyn olemassa olevaan Calibre-kirjastoon – standardiin metadata.db -tiedostoon – yksinkertaisen HTML-käyttöliittymän kautta selaimille ja OPDS-syötteen kautta e-kirjanlukijoille, kuten Moon+ Reader, KyBook, Aldiko ja Marvin. Koska se toimii pelkällä PHP:llä ilman omaa tietokantaa, se pysyy responsiivisena vaatimattomallakin laitteistolla ja käynnistyy sekunneissa.

COPSin itseisännöinti VPS:llä antaa mobiileille e-kirjanlukijoille nopean luettelopäätepisteen ilman, että Calibre-työpöytäinstanssia tarvitsee pitää käynnissä, ja se sopii luontevasti yhteen Calibre-Webin kanssa käyttäjille, jotka haluavat vain luku -muotoisen julkisen luettelon erillään täydestä hallintakäyttöliittymästään.