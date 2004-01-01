Ota pycsw käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
OGC-sertifioitu katalogipalvelin, joka julkaisee ja löytää paikkatietojen metatietoja avoimien standardien kautta.
pycsw – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
pycsw – mitä sillä voi rakentaa?
pycsw on avoimen lähdekoodin OGC Catalogue Service for the Web (CSW) -palvelin, joka on kirjoitettu Pythonilla ja jota kansalliset paikkatietoinfrastruktuurit, tutkimuslaitokset ja geoportaalit käyttävät paikkatietojen metatietojen julkaisemiseen. Se on OGC:n referenssitoteutus, joka on täysin yhteensopiva CSW 2.0.2:n, CSW 3.0:n, OGC API - Recordsin, OpenSearchin, OAI-PMH:n ja SRU:n kanssa, mahdollistaen muiden luetteloiden ja asiakkaiden yhteentoimivuuden ilman mukautettuja sovittimia.
Pycsw:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden paikkatietoportaaliasi tukevaan metatietohakemistoon, ilman että sinun tarvitsee olla riippuvainen kolmannen osapuolen luettelopalvelusta. Malli toimitetaan esikonfiguroituna SQLite-tietovarastolla nopeita aloituksia varten, ja se voidaan konfiguroida uudelleen PostgreSQL- tai PostGIS-pohjaisiin käyttöönottoihin mittakaavassa.
pycsw – tärkeimmät ominaisuudet
OGC-sertifioitu palvelin
Käytä OGC-referenssitoteutusta, joka on yhteensopiva CSW 2.0.2:n, CSW 3.0:n ja OGC API - Recordsin kanssa, suoraan paketista.
Useita katalogirajapintoja
Tarjoa sama metatietovarasto CSW:n, OGC API - Recordsin, OpenSearchin, OAI-PMH:n ja SRU:n kautta laajan asiakasyhteensopivuuden varmistamiseksi.
INSPIRE- ja ISO-tuki
Julkaise ISO 19115 / 19139 -tietueet ja ota INSPIRE-profiili käyttöön täyttääksesi Euroopan paikkatietodirektiivin vaatimukset.
Federated haku
Määritä hajautettu haku etäisten CSW-luetteloiden välillä niin, että yksi kysely tavoittaa tietueesi ja liitetyt vertaispalvelimet samanaikaisesti.
Joustavat arkistot
Aloita mukana tulevalla SQLite-tietokannalla ja vaihda PostgreSQL:ään, PostGIS:iin tai muihin tuettuihin taustajärjestelmiin tietomääräsi kasvaessa.
Python-ekosysteemi
Laajenna toimintaa pycsw-liitännäisten avulla ja integroi laajempaan geopython-pinoon, mukaan lukien pygeoapi, OWSLib ja GeoNode.
pycsw – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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