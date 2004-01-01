pycsw on avoimen lähdekoodin OGC Catalogue Service for the Web (CSW) -palvelin, joka on kirjoitettu Pythonilla ja jota kansalliset paikkatietoinfrastruktuurit, tutkimuslaitokset ja geoportaalit käyttävät paikkatietojen metatietojen julkaisemiseen. Se on OGC:n referenssitoteutus, joka on täysin yhteensopiva CSW 2.0.2:n, CSW 3.0:n, OGC API - Recordsin, OpenSearchin, OAI-PMH:n ja SRU:n kanssa, mahdollistaen muiden luetteloiden ja asiakkaiden yhteentoimivuuden ilman mukautettuja sovittimia.

Pycsw:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden paikkatietoportaaliasi tukevaan metatietohakemistoon, ilman että sinun tarvitsee olla riippuvainen kolmannen osapuolen luettelopalvelusta. Malli toimitetaan esikonfiguroituna SQLite-tietovarastolla nopeita aloituksia varten, ja se voidaan konfiguroida uudelleen PostgreSQL- tai PostGIS-pohjaisiin käyttöönottoihin mittakaavassa.