Asenna Twingate-liitin yhdellä napsautuksella.
Nollaluottamuksen verkon käyttöliitin, joka turvaa yksityisten resurssien käytön paljastamatta portteja tai hallitsematta VPN-yhteyksiä.
Twingate Connector – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Twingate Connector – mitä sillä voi rakentaa?
Twingate Connector on Twingaten nollaluottamuksen verkonkäyttö (ZTNA) -alustan paikallinen komponentti. Se toimii VPS:lläsi ja muodostaa vain ulospäin suuntautuvia salattuja tunneleita Twingaten pilvireleeseen – tiimillesi ei tarvita sisäänpäin tulevia palomuurisääntöjä, avoimia portteja eikä VPN-asiakasohjelman määritystä.
Liittimen itseisännöinti VPS:llä sijoittaa sen lähelle yksityisiä resurssejasi, mahdollistaen identiteettiin perustuvan pääsynhallinnan resurssitasolla. Vain todennetut ja valtuutetut käyttäjät hyväksytyillä laitteilla voivat tavoittaa suojatut palvelut, korvaten perinteisen VPN-leviämisen sovelluskohtaisilla pääsykäytännöillä.
Twingate Connector – tärkeimmät ominaisuudet
Ei avoimia saapuvia portteja
Liitin käyttää vain lähteviä yhteyksiä, joten VPS:si ei koskaan tarvitse saapuvia palomuurisääntöjä, jotka paljastavat verkkosi kehän.
Identiteettipohjainen käyttöoikeus
Käyttöoikeuspäätökset pannaan täytäntöön resurssikohtaisesti ja käyttäjäkohtaisesti, korvaten laajan verkkotason VPN-yhteyden yksityiskohtaisilla käytännöillä.
Laitteen luottamus
Vaadi laitteen kuntotarkastuksia ennen pääsyn myöntämistä, varmistaen, että vain hallitut ja vaatimustenmukaiset laitteet voivat käyttää suojattuja resursseja.
Yksinkertainen käyttöönotto
Ota käyttöön minuuteissa pelkällä verkon nimellä ja pääsytunnuksella — ilman monimutkaista VPN-palvelimen määritystä tai PKI-hallintaa.
Twingate Connector – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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