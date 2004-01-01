TubeSync on itse isännöity PVR-tyyppinen työkalu YouTubelle, joka tarkkailee kanavia ja soittolistoja ja lataa uudet videot automaattisesti niiden julkaisun yhteydessä. Se toimii kuin DVR verkkosisällölle pitäen mediakirjastosi ajan tasalla ilman manuaalista puuttumista.

TubeSyncin itse isännöinti VPS:llä tarkoittaa, että lataukset pyörivät jatkuvasti taustalla laitteidesi ollessa pois päältä. Se integroituu Plex- ja Jellyfin-mediapalvelimien kanssa, käsittelee metatiedot ja pikkukuvat automaattisesti, ja tukee avainsanojen suodatusta sekä laaturajoituksia tallennustilan säästämiseksi.