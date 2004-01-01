Asenna TubeSync yhden napsautuksen asennuksella.
Synkronoi ja lataa automaattisesti YouTube-kanavat ja soittolistat VPS:llesi kuin PVR verkkosisällölle.
TubeSync – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TubeSync – mitä sillä voi rakentaa?
TubeSync on itse isännöity PVR-tyyppinen työkalu YouTubelle, joka tarkkailee kanavia ja soittolistoja ja lataa uudet videot automaattisesti niiden julkaisun yhteydessä. Se toimii kuin DVR verkkosisällölle pitäen mediakirjastosi ajan tasalla ilman manuaalista puuttumista.
TubeSyncin itse isännöinti VPS:llä tarkoittaa, että lataukset pyörivät jatkuvasti taustalla laitteidesi ollessa pois päältä. Se integroituu Plex- ja Jellyfin-mediapalvelimien kanssa, käsittelee metatiedot ja pikkukuvat automaattisesti, ja tukee avainsanojen suodatusta sekä laaturajoituksia tallennustilan säästämiseksi.
TubeSync – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen kanavan synkronointi
Seuraa YouTube-kanavia ja soittolistoja ja lataa uudet videot automaattisesti heti kun ne julkaistaan.
Plex ja Jellyfin -integraatio
Ladattuja videoita järjestetään asianmukaisilla metatiedoilla ja pikkukuvilla saumattomaan tuontiin Plex- tai Jellyfin-kirjastoihin.
Laadunvalvonta
Aseta enimmäisresoluution rajat ja muotoilumieltymykset tasapainottaaksesi videon laatua käytettävissä olevaa tallennustilaa vastaan.
Avainsanasuodatus
Suodata ladattavat videot otsikkohakusanojen perusteella, jättäen pois sisällön, joka ei vastaa kiinnostuksen kohteitasi.
TubeSync – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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