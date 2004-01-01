Ota PigeonPod käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity podcast-syötteen generaattori, joka muuntaa YouTube- ja Bilibili-kanavat tilattaviksi RSS-syötteiksi mille tahansa podcast-sovellukselle.
PigeonPod – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PigeonPod – mitä sillä voi rakentaa?
PigeonPod on itse isännöity podcast-syötteen generaattori, joka muuntaa YouTube-kanavat, soittolistat, videot ja Bilibili-sisällön standardeiksi RSS-podcast-syötteiksi. Tilaa mikä tahansa YouTube-kanava PigeonPodissa, ja se lataa automaattisesti uudet jaksot äänenä tai videona, luoden salasanasuojatun RSS-syötteen, jonka mikä tahansa podcast-asiakasohjelma – Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts – voi tilata suoraan.
Toisin kuin selainlaajennukset tai manuaaliset kiertotavat, PigeonPod hoitaa koko putken omalla palvelimellasi: tilaamisen, lataamisen yt-dlp:n kautta, transkoodauksen ffmpeg:n kautta, syötteen luomisen ja RSS-palvelun. Kaikki tarvittavat työkalut on pakattu Docker-kuvan sisään – mitään muuta ei tarvitse asentaa tai määrittää.
PigeonPod – tärkeimmät ominaisuudet
YouTube- ja Bilibili-tuonti
Tilaa YouTube-kanavia, soittolistoja ja yksittäisiä videoita tai Bilibili-kanavia ja soittolistoja — PigeonPod seuraa uusia latauksia ja synkronoi ne automaattisesti.
Standardi RSS-syötteen tuloste
Luo salasanasuojattuja RSS-syötteitä, joihin mikä tahansa podcast-sovellus voi tilata, tuoden YouTube-tilauksesi osaksi tavallista podcastien kuuntelutyönkulkuasi.
Äänen ja videon laadunvalvonta
Määritä tulostusmuoto, bittinopeus ja laatu syötettä kohti, jotta saat kompaktit vain ääntä sisältävät tiedostot kuuntelua varten tai täyden videon katselua varten — ilman uudelleenlatausta.
Jaksojen suodattimet ja rajoitukset
Aseta avainsanasuodattimet, keston kynnysarvot ja jaksomäärän rajat syötteittäin, jotta tilaukset pysyvät keskittyneinä sisältöön, jota todella haluat.
S3 ja paikallinen tallennustila
Tallenna ladatut jaksot VPS-levylle tai reititä ne mihin tahansa S3-yhteensopivaan palveluun — MinIO, Cloudflare R2 tai AWS S3 — suurempia kirjastoja varten.
PigeonPod – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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