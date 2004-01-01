PigeonPod on itse isännöity podcast-syötteen generaattori, joka muuntaa YouTube-kanavat, soittolistat, videot ja Bilibili-sisällön standardeiksi RSS-podcast-syötteiksi. Tilaa mikä tahansa YouTube-kanava PigeonPodissa, ja se lataa automaattisesti uudet jaksot äänenä tai videona, luoden salasanasuojatun RSS-syötteen, jonka mikä tahansa podcast-asiakasohjelma – Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts – voi tilata suoraan.

Toisin kuin selainlaajennukset tai manuaaliset kiertotavat, PigeonPod hoitaa koko putken omalla palvelimellasi: tilaamisen, lataamisen yt-dlp:n kautta, transkoodauksen ffmpeg:n kautta, syötteen luomisen ja RSS-palvelun. Kaikki tarvittavat työkalut on pakattu Docker-kuvan sisään – mitään muuta ei tarvitse asentaa tai määrittää.