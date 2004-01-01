Asenna GLPI yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin IT-omaisuudenhallinta- ja tukipalvelualusta infrastruktuurin seurantaan ja tukipyyntöjen hallintaan.
GLPI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GLPI – mitä sillä voi rakentaa?
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) on kattava avoimen lähdekoodin IT-palvelunhallinta-alusta, joka yhdistää omaisuuden inventoinnin, tukipyynnöt, ohjelmistolisenssien seurannan ja muutostenhallinnan yhdeksi verkkosovellukseksi. Se tukee yli 70 kieltä ja laajennusekosysteemiä, jossa on yli 150 laajennusta, mukautuen kaikenkokoisiin IT-toimintoihin.
GLPI:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi poistaa käyttäjäkohtaiset lisenssimaksut ja pitää arkaluonteiset IT-infrastruktuuritiedot organisaation hallinnassa. Tämä käyttöönotto sisältää MariaDB:n luotettavaa tallennusta varten. Käyttöönoton jälkeen suorita asennusohjelma selaimessasi käyttäen tietokannan tunnistetietoja, jotka näytettiin käyttöönoton aikana.
GLPI – tärkeimmät ominaisuudet
IT-omaisuuden inventaario
Seuraa palvelimia, työasemia, mobiililaitteita, verkkolaitteita ja ohjelmistolisenssejä keskitetyssä inventaariossa automaattisen löydön avulla.
Tukipalvelun tiketöinti
Hallitse käyttäjäpyyntöjä, tapauksia ja muutospyyntöjä mukautettavilla työnkuluilla, SLA-seurannalla ja sähköposti-ilmoituksilla.
Ohjelmistolisenssien hallinta
Seuraa lisenssien käyttöä, valvo vaatimustenmukaisuutta ja optimoi ohjelmistokustannuksia koko organisaatiossasi.
Tietopankki
Dokumentoi ratkaisuja ja luo itsepalveluresursseja, jotta käyttäjät voivat ratkaista yleisiä ongelmia avaamatta tukipyyntöjä.
Lisäosien kauppapaikka
Laajenna GLPI:tä yli 150 yhteisön laajennuksella, jotka kattavat integraatiot, raportoinnin ja erikoistuneet ITSM-työnkulut.
GLPI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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