Asenna Matomo yhdellä napsautuksella.
Johtava avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikka-alusta, johon yli miljoona verkkosivustoa luottaa ja joka takaa täyden tiedonhallinnan sekä GDPR-yhteensopivuuden.
Matomo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Matomo – mitä sillä voi rakentaa?
Matomo on maailman johtava avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikka-alusta, jota käyttää yli miljoona verkkosivustoa yli 190 maassa. Tietosuojalähtöisenä vaihtoehtona Google Analyticsille se tarjoaa yksityiskohtaisen kävijäanalytiikan, konversioseurannan, lämpökartat, istuntotallenteet ja A/B-testauksen pitäen samalla 100 % tiedoistasi omassa infrastruktuurissasi. Kolmannet osapuolet eivät saa kävijätietojasi, ja seuranta pysyy tarkkana, vaikka mainosten estäjät estäisivät pilvianalytiikkaskriptit.
Matomon itseisännöinti VPS-palvelimellasi tarkoittaa rajattomasti verkkosivustoja, ei kävijäkohtaisia maksuja ja täyttä yhteensopivuutta GDPR:n, HIPAA:n ja muiden tietojen sijaintia koskevien säännösten kanssa – tehden siitä ensisijaisen analytiikka-alustan organisaatioille, jotka eivät voi lähettää kävijätietoja ulkopuolisille toimittajille.
Matomo – tärkeimmät ominaisuudet
Täysi tiedonhallinta
Kaikki kävijätiedot pysyvät infrastruktuurissasi — ei kolmannen osapuolen jakamista, ei mainosverkoston profilointia eikä toimittajien pääsyä analytiikkaasi.
GDPR-vaatimustenmukaisuus
Sisäänrakennetut tietosuojatoiminnot, suostumusten hallinta ja tietojen anonymisointityökalut tekevät säännösten noudattamisesta suoraviivaista.
Konversioseuranta
Mittaa tavoitteita, suppiloita ja attribuutiota koko vierailijapolullasi ymmärtääksesi, mikä ohjaa konversioita.
Lämpökartat ja sessiotallenteet
Näe, missä käyttäjät klikkaavat, selaavat ja epäröivät visuaalisten lämpökarttojen ja tallennettujen selausistuntojen avulla.
Verkkokaupan analytiikka
Seuraa tuloja, tuotteen suorituskykyä, ostoskorin hylkäyksiä ja asiakkaan elinkaariarvoa omistettujen verkkokaupparaporttien avulla.
Rajattomasti sivustoja
Seuraa niin montaa verkkosivustoa kuin tarvitset yhdestä Matomo-instanssista ilman sivustokohtaisia maksuja tai pakettipäivityksiä.
Matomo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.