Matomo on maailman johtava avoimen lähdekoodin verkkoanalytiikka-alusta, jota käyttää yli miljoona verkkosivustoa yli 190 maassa. Tietosuojalähtöisenä vaihtoehtona Google Analyticsille se tarjoaa yksityiskohtaisen kävijäanalytiikan, konversioseurannan, lämpökartat, istuntotallenteet ja A/B-testauksen pitäen samalla 100 % tiedoistasi omassa infrastruktuurissasi. Kolmannet osapuolet eivät saa kävijätietojasi, ja seuranta pysyy tarkkana, vaikka mainosten estäjät estäisivät pilvianalytiikkaskriptit.

Matomon itseisännöinti VPS-palvelimellasi tarkoittaa rajattomasti verkkosivustoja, ei kävijäkohtaisia maksuja ja täyttä yhteensopivuutta GDPR:n, HIPAA:n ja muiden tietojen sijaintia koskevien säännösten kanssa – tehden siitä ensisijaisen analytiikka-alustan organisaatioille, jotka eivät voi lähettää kävijätietoja ulkopuolisille toimittajille.