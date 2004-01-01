Asenna Browserless yhden napsautuksen asennuksena.
Headless Chrome palveluna REST- ja WebSocket-rajapinnalla verkkosivujen kaavintaan, PDF-tiedostojen luomiseen ja automatisoituun testaukseen.
Browserless – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Browserless – mitä sillä voi rakentaa?
Browserless muuttaa headless Chromen verkon kautta käytettäväksi palveluksi, poistaen selaimen prosessien, muistivuotojen ja riippuvuusristiriitojen hallinnan monimutkaisuuden omissa sovelluksissasi. Kehittäjät yhdistävät REST API:n tai WebSocketin kautta käyttäen Puppeteeria, Playwrightia tai Seleniumia – Browserless hoitaa istunnon elinkaaren, resurssien siivouksen ja samanaikaisen suorituksen automaattisesti.
Itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan selaimen kokoonpanoon, käyttäjäagentteihin ja välityspalvelinasetuksiin samalla kun se poistaa pilvipohjaisten selainautomaatiopalveluiden veloittamat pyyntökohtaiset maksut. Arkaluontoinen kaavintalogiikka ja poimittu data pysyvät omassa infrastruktuurissasi, ja voit säätää samanaikaisuuden rajoja vastaamaan käytettävissä olevia resursseja.
Browserless – tärkeimmät ominaisuudet
REST ja WebSocket API
Hallitse Chromea ohjelmallisesti HTTP:n tai WebSocketin kautta, yhteensopiva Puppeteerin, Playwrightin ja Seleniumin kanssa muuttamatta olemassa olevaa koodiasi.
PDF- ja kuvakaappauksen luonti
Muunna mikä tahansa URL-osoite tai HTML pikselintarkaksi PDF-tiedostoksi tai kuvakaappaukseksi joustavilla näkymä-, paperikoko- ja elementtien kohdistusvaihtoehdoilla.
Samanaikainen istuntojen hallinta
Browserless jonottaa ja hallinnoi useita rinnakkaisia selainistuntoja puhdistaen resursseja automaattisesti, jotta isäntäsi muisti ei koskaan lopu.
Tunnuspohjainen todennus
Esiasetettu API-tunnus rajoittaa pääsyä selainpalveluusi estäen laskentaresurssiesi luvattoman käytön.
JavaScript-renderöity skrappaus
Suorittaa täyden asiakaspuolen JavaScriptin kohdesivuilla, mikä mahdollistaa tiedon poimimisen SPA-sovelluksista ja dynaamisesti ladatusta sisällöstä, jota staattiset kaavijat eivät voi saavuttaa.
Browserless – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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