Browserless muuttaa headless Chromen verkon kautta käytettäväksi palveluksi, poistaen selaimen prosessien, muistivuotojen ja riippuvuusristiriitojen hallinnan monimutkaisuuden omissa sovelluksissasi. Kehittäjät yhdistävät REST API:n tai WebSocketin kautta käyttäen Puppeteeria, Playwrightia tai Seleniumia – Browserless hoitaa istunnon elinkaaren, resurssien siivouksen ja samanaikaisen suorituksen automaattisesti.

Itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan selaimen kokoonpanoon, käyttäjäagentteihin ja välityspalvelinasetuksiin samalla kun se poistaa pilvipohjaisten selainautomaatiopalveluiden veloittamat pyyntökohtaiset maksut. Arkaluontoinen kaavintalogiikka ja poimittu data pysyvät omassa infrastruktuurissasi, ja voit säätää samanaikaisuuden rajoja vastaamaan käytettävissä olevia resursseja.