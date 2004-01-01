Asenna NATS yhdellä napsautuksella.
Pilvinatiivi, korkean suorituskyvyn viestijärjestelmä alle millisekunnin viiveellä mikropalveluille, IoT:lle ja hajautetuille sovelluksille.
NATS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
NATS – mitä sillä voi rakentaa?
NATS on kevyt, avoimen lähdekoodin viestijärjestelmä, joka on rakennettu pilvinatiiveja arkkitehtuureja varten. Se tarjoaa alle millisekunnin julkaise-tilaa-, pyyntö-vastaus- ja jonoryhmäviestintää minimaalisella jalanjäljellä – palvelinbinääri on alle 20 Mt eikä vaadi ulkoisia riippuvuuksia. NATS käsittelee miljoonia viestejä sekunnissa, mikä tekee siitä yhden nopeimmista saatavilla olevista viestinvälittäjistä.
JetStream, NATS:in sisäänrakennettu pysyvyyskerros, lisää kestävät virrat, uudelleentoiston ja täsmälleen kerran toimituksen ilman erillistä jono- tai tietokantapalvelua. NATS:in itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan datan paikallisuudesta, poistaa viestikohtaiset pilvikustannukset ja sijoittaa viestiväyläsi mahdollisimman lähelle palveluitasi minimaalisen viiveen saavuttamiseksi.
NATS – tärkeimmät ominaisuudet
Pub/Sub-viestinvälitys
Lähetä viestejä välittömästi rajattomalle määrälle tilaajia aiheeseen perustuvalla reitityksellä ja yleismerkkipohjaisilla tilauksilla joustavaan viestien jakeluun.
JetStream pysyvyys
Tallenna, toista ja käsittele viestejä kestävillä streameilla ja kuluttajilla — lisäten täsmälleen kerran -toimituksen ja viestihistorian ilman lisäinfrastruktuuria.
Pyyntö-vastaus-malli
Rakenna synkronityylinen RPC asynkronisen viestinnän päälle sisäänrakennetulla pyyntö-vastaus-toiminnolla, mikä mahdollistaa palveluiden väliset kutsut automaattisella aikakatkaisun käsittelyllä.
Jonoryhmät
Jaa työtä horisontaalisesti skaalattujen kuluttajien kesken käyttäen jonoryhmiä — NATS tasapainottaa viestit automaattisesti kaikkien ryhmän jäsenten kesken.
Sisäänrakennettu klusterointi
Muodosta vikasietoinen klusteri useiden solmujen yli automaattisella reitin etsinnällä ja RAFT-pohjaisella JetStream-replikoinnilla korkean käytettävyyden varmistamiseksi.
HTTP-valvonta
Selaa palvelimen tilaa, yhteystilastoja, JetStream-mittareita ja tilaustietoja sisäänrakennetun valvontapäätepisteen kautta portissa 8222.
NATS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.