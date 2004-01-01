NATS on kevyt, avoimen lähdekoodin viestijärjestelmä, joka on rakennettu pilvinatiiveja arkkitehtuureja varten. Se tarjoaa alle millisekunnin julkaise-tilaa-, pyyntö-vastaus- ja jonoryhmäviestintää minimaalisella jalanjäljellä – palvelinbinääri on alle 20 Mt eikä vaadi ulkoisia riippuvuuksia. NATS käsittelee miljoonia viestejä sekunnissa, mikä tekee siitä yhden nopeimmista saatavilla olevista viestinvälittäjistä.

JetStream, NATS:in sisäänrakennettu pysyvyyskerros, lisää kestävät virrat, uudelleentoiston ja täsmälleen kerran toimituksen ilman erillistä jono- tai tietokantapalvelua. NATS:in itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan datan paikallisuudesta, poistaa viestikohtaiset pilvikustannukset ja sijoittaa viestiväyläsi mahdollisimman lähelle palveluitasi minimaalisen viiveen saavuttamiseksi.