OMERO on Open Microscopy Environment -tiedonhallinta-alusta, joka on rakennettu monitieteellisen biokuvantamisdatan kanssa työskenteleville tutkimuslaboratorioille. Se tuo mikroskooppikuvia yli 150 omasta tiedostomuodosta Bio-Formatsin kautta, säilyttää ne kyselykelpoisessa arkistossa ja tarjoaa ne verkkokatseluohjelman kautta, joka käsittelee kanavia, aikasarjoja ja Z-pinoja ilman omia ohjelmistoja.

OMERO:n itseisännöinti VPS-palvelimellasi antaa laboratoriryhmille täyden hallinnan raakakuvadataan, annotaatioihin ja käyttöoikeuksiin, samalla kun se niputtaa OMERO.server-taustaohjelman, OMERO.web-käyttöliittymän ja PostgreSQL-arkiston yhteen käyttöönottoon.