Asenna OMERO yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin kuvadatan hallinta-alusta tieteelliseen mikroskopiaan moniulotteisella verkkokatseluohjelmalla.
OMERO – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OMERO – mitä sillä voi rakentaa?
OMERO on Open Microscopy Environment -tiedonhallinta-alusta, joka on rakennettu monitieteellisen biokuvantamisdatan kanssa työskenteleville tutkimuslaboratorioille. Se tuo mikroskooppikuvia yli 150 omasta tiedostomuodosta Bio-Formatsin kautta, säilyttää ne kyselykelpoisessa arkistossa ja tarjoaa ne verkkokatseluohjelman kautta, joka käsittelee kanavia, aikasarjoja ja Z-pinoja ilman omia ohjelmistoja.
OMERO:n itseisännöinti VPS-palvelimellasi antaa laboratoriryhmille täyden hallinnan raakakuvadataan, annotaatioihin ja käyttöoikeuksiin, samalla kun se niputtaa OMERO.server-taustaohjelman, OMERO.web-käyttöliittymän ja PostgreSQL-arkiston yhteen käyttöönottoon.
OMERO – tärkeimmät ominaisuudet
Monidimensionaalinen katselin
Selaa Z-pinoja, aikasarjoja ja monikanavaisia kuvauksia suoraan selaimessa asentamatta työpöydän mikroskopiaohjelmistoa.
Bio-Formats tuonti
Tuo kuvia yli 150 omasta mikroskopiaformaatista ja säilytä alkuperäiset metatiedot mukana tulevan Bio-Formats-kirjaston avulla.
Ryhmät ja käyttöoikeudet
Järjestä tutkijat yhteistyöryhmiin vain luku-, luku- ja kommentointi- tai luku- ja kirjoitusoikeuksilla jaettuihin aineistoihin ja projekteihin.
Huomautukset ja tunnisteet
Liitä tunnisteita, arvioita, kommentteja, avain-arvo-pareja ja tiedostoliitteitä kuviin, jotta kokeellinen konteksti pysyy linkitettynä raakadataan.
Komentosarjat ja rajapinnat
Automatisoi analyysiputket Python-, Java- ja MATLAB-rajapintojen kautta tai aja palvelinpuolen OMERO.skriptejä koko aineistoille.
OMERO – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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