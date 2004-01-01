pygeoapi on avoimen lähdekoodin Python-toteutus OGC API -standardeille (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), joka muuttaa paikkatietoaineistot löydettäväksi, selattavaksi RESTful-rajapinnaksi. Se sisältää sisäänrakennetun HTML-selaimen, joten ei-kehittäjät voivat selata kokoelmia, tarkastella kohteita kartalla ja ladata GeoJSON-tiedostoja kirjoittamatta yhtään pyyntöä.

pygeoapi:n itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan siitä, mitkä aineistot ovat saatavilla, missä ne sijaitsevat ja kuka voi niitä kysellä. Yhdistä PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB tai etä-WFS/WMS-lähteet ja julkaise ne omalla verkkotunnuksellasi HTTPS-yhteydellä, jonka mukana toimitettu Traefik-välityspalvelin hoitaa.