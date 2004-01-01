Asenna pygeoapi yhdellä napsautuksella.
Python-palvelin, joka toteuttaa OGC API -standardisarjan paikkatietojen julkaisemiseen HTTP:n kautta.
pygeoapi – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
pygeoapi – mitä sillä voi rakentaa?
pygeoapi on avoimen lähdekoodin Python-toteutus OGC API -standardeille (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), joka muuttaa paikkatietoaineistot löydettäväksi, selattavaksi RESTful-rajapinnaksi. Se sisältää sisäänrakennetun HTML-selaimen, joten ei-kehittäjät voivat selata kokoelmia, tarkastella kohteita kartalla ja ladata GeoJSON-tiedostoja kirjoittamatta yhtään pyyntöä.
pygeoapi:n itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan siitä, mitkä aineistot ovat saatavilla, missä ne sijaitsevat ja kuka voi niitä kysellä. Yhdistä PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB tai etä-WFS/WMS-lähteet ja julkaise ne omalla verkkotunnuksellasi HTTPS-yhteydellä, jonka mukana toimitettu Traefik-välityspalvelin hoitaa.
pygeoapi – tärkeimmät ominaisuudet
OGC API -standardit
Toteuttaa OGC API -ominaisuudet, peittoalueet, tiilet, tietueet, prosessit ja ympäristötietojen haun yhden määritystiedoston perusteella.
Sisäänrakennettu HTML-selain
Jokainen kokoelma, kohde ja prosessi on selattavissa verkkokäyttöliittymästä interaktiivisen Leaflet-kartan ja kauniisti muotoillun JSONin avulla.
Useita tietokantojen taustajärjestelmiä
Tarjoa PostgreSQL/PostGIS-, GeoPackage-, SpatiaLite-, Elasticsearch-, MongoDB-, CSV-, GeoJSON- ja etä-WFS-lähteitä yhtenäisten palveluntarjoajien kautta.
OpenAPI-dokumentaatio
OpenAPI 3.0 -kuvaus ja Swagger/Redoc-käyttöliittymä luodaan automaattisesti kokoonpanosta, jotta asiakkaat voivat integroida nopeasti.
Geospatiaalinen käsittely
Aseta Python-funktiot saataville OGC API -prosesseina suorittaaksesi tarpeen mukaan muunnoksia, analytiikkaa ja ETL-töitä julkaistuun dataasi kohdistuen.
STAC ja metatietoluettelot
Julkaise STAC-yhteensopivia kuvien ja tietueiden luetteloita, jotta kumppanit voivat hakea ja indeksoida paikkatietoaineistojasi ohjelmallisesti.
pygeoapi – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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