imgproxy on tehokas itsenäinen palvelin kuvien käsittelyyn lennossa. Sen sijaan, että kirjoittaisit kuvankäsittelykoodia sovellukseesi tai maksaisit muutoskohtaisia SaaS-maksuja, voit ottaa imgproxyn käyttöön kerran ja muuntaa kuvia URL-parametrien avulla. Muuta kokoa, rajaa, muunna, vesileimaa ja optimoi kuvia luomalla URL-osoite — kuvien tallennukseen tai toimitusputkeen ei tarvita muutoksia.

Libvipsiin perustuva imgproxy käsittelee kuvia huomattavasti nopeammin kuin ImageMagick ja käyttää vähemmän muistia. Se tukee JPEG-, PNG-, WebP-, AVIF-, GIF-tiedostoja ja muita formaatteja, automaattisella formaatinvalinnalla parhaan laatu-koko-suhteen saavuttamiseksi. Itseisännöinti antaa sinulle rajattomat kuvamuunnokset kiinteällä VPS-kustannuksella ilman pyyntökohtaista hinnoittelua.