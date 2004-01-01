Ota imgproxy käyttöön yhdellä napsautuksella.
Nopea ja turvallinen lennossa toimiva kuvankäsittelypalvelin, joka muuttaa kuvien kokoa, muuntaa ja optimoi niitä yksinkertaisten URL-pohjaisten pyyntöjen avulla.
imgproxy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
imgproxy – mitä sillä voi rakentaa?
imgproxy on tehokas itsenäinen palvelin kuvien käsittelyyn lennossa. Sen sijaan, että kirjoittaisit kuvankäsittelykoodia sovellukseesi tai maksaisit muutoskohtaisia SaaS-maksuja, voit ottaa imgproxyn käyttöön kerran ja muuntaa kuvia URL-parametrien avulla. Muuta kokoa, rajaa, muunna, vesileimaa ja optimoi kuvia luomalla URL-osoite — kuvien tallennukseen tai toimitusputkeen ei tarvita muutoksia.
Libvipsiin perustuva imgproxy käsittelee kuvia huomattavasti nopeammin kuin ImageMagick ja käyttää vähemmän muistia. Se tukee JPEG-, PNG-, WebP-, AVIF-, GIF-tiedostoja ja muita formaatteja, automaattisella formaatinvalinnalla parhaan laatu-koko-suhteen saavuttamiseksi. Itseisännöinti antaa sinulle rajattomat kuvamuunnokset kiinteällä VPS-kustannuksella ilman pyyntökohtaista hinnoittelua.
imgproxy – tärkeimmät ominaisuudet
URL-pohjainen käsittely
Muunna kuvia luomalla URL-osoite — ei koodimuutoksia, ei kuvaputkilinjan uudelleenrakentamista eikä SDK:ita asennettavaksi sovellukseesi.
Muodonmuunnos
Tarjoile automaattisesti WebP- tai AVIF-muotoa niitä tukeville selaimille ja käytä varamuotona JPEG- tai PNG-muotoa vanhemmille asiakkaille.
Pilvitallennustuki
Hae lähdekuvat suoraan S3:sta, Google Cloud Storagesta, Azure Blobista tai mistä tahansa HTTP-URL-osoitteesta kopioimatta tiedostoja palvelimelle.
Kuvapommisuojaus
Sisäänrakennetut rajoitukset lähdekuvan tarkkuudelle ja tiedostokoolle estävät purkupohjaisia hyökkäyksiä, jotka voisivat kuluttaa palvelimen muistin loppuun.
URL-allekirjoitus
Kryptografiset URL-allekirjoitukset estävät imgproxy-instanssisi luvattoman käytön yleiskäyttöisenä julkisena kuvavälityspalvelimena.
imgproxy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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