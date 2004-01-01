Asenna WBO yhden napsautuksen asennuksella.
Reaaliaikainen yhteistyötaulu tiimin aivoriihiin, etäkokouksiin ja visuaaliseen suunnitteluun jaetulla alustalla.
WBO – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WBO – mitä sillä voi rakentaa?
WBO (Whiteboard Online) on itsepalvelimella ylläpidetty reaaliaikainen yhteistyötaulu, jonka avulla useat käyttäjät voivat piirtää, kirjoittaa ja tehdä merkintöjä jaetulle äärettömälle kankaalle samanaikaisesti. Se tukee vapaakäsipiirustusta, geometrisia muotoja, tekstiä ja kuvien lisäämistä välittömällä synkronoinnilla kaikkien yhdistettyjen osallistujien kesken.
WBO:n itsepalvelimella ylläpitäminen VPS:llä antaa tiimeille yksityisen taulun, joka pysyy aktiivisena istuntojen välillä paljastamatta sisältöä kolmannen osapuolen palveluille. Pysyvä kangas pysyy saatavilla vakaalla URL-osoitteella käynnissä olevia projekteja varten, mikä tekee siitä ihanteellisen etäsprinttisuunnitteluun, opetukseen, teknisiin kaavioihin ja luoviin ideointisessioihin.
WBO – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
Useita käyttäjiä piirtää ja kommentoi samanaikaisesti samalle kankaalle välittömällä synkronoinnilla, eikä päivitystä tarvita.
Pysyvä kanvas
Taulun sisältö tallennetaan automaattisesti ja se on käytettävissä samasta URL-osoitteesta aina, kun osallistujat yhdistävät uudelleen.
Piirtotyökalut
Vapaapiirros, geometriset muodot, tekstimerkinnät ja kuvien lataus kattavat kaikki valkotaulun käyttötapaukset.
Tiliä ei tarvita
Kuka tahansa, jolla on taulun URL-osoite, voi liittyä ja osallistua välittömästi ilman rekisteröitymis- tai kirjautumisesteitä.
WBO – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.