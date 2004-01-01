Calibre-Web tarjoaa selkeän, selainpohjaisen käyttöliittymän Calibre-tietokantaan tallennettujen e-kirjojen hallintaan ja lukemiseen. Se tukee EPUB-, PDF-, MOBI-, AZW3- ja sarjakuvamuotoja, sisältää sisäänrakennetun e-kirjanlukijan muokattavilla teemoilla ja antaa useiden käyttäjien ylläpitää erillisiä lukulistoja ja edistymistä – kaikki ilman Calibre-työpöytäsovellusta.

Calibre-Webin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle henkilökohtaisen digitaalisen kirjaston, joka on käytettävissä mistä tahansa, ilman seurantaa, ilman DRM-rajoituksia ja täydellä hallinnalla lukutiedoistasi ja kokoelmastasi.