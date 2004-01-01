Ota Calibre-Web käyttöön yhdellä napsautuksella.
Moderni verkkokäyttöliittymä Calibre-e-kirjastollesi, käytettävissä millä tahansa laitteella selaimen kautta.
Calibre-Web – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Calibre-Web – mitä sillä voi rakentaa?
Calibre-Web tarjoaa selkeän, selainpohjaisen käyttöliittymän Calibre-tietokantaan tallennettujen e-kirjojen hallintaan ja lukemiseen. Se tukee EPUB-, PDF-, MOBI-, AZW3- ja sarjakuvamuotoja, sisältää sisäänrakennetun e-kirjanlukijan muokattavilla teemoilla ja antaa useiden käyttäjien ylläpitää erillisiä lukulistoja ja edistymistä – kaikki ilman Calibre-työpöytäsovellusta.
Calibre-Webin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle henkilökohtaisen digitaalisen kirjaston, joka on käytettävissä mistä tahansa, ilman seurantaa, ilman DRM-rajoituksia ja täydellä hallinnalla lukutiedoistasi ja kokoelmastasi.
Calibre-Web – tärkeimmät ominaisuudet
Sisäänrakennettu e-kirjanlukija
Lue EPUB- ja muita formaatteja suoraan selaimessa säädettävillä fonteilla, teemoilla ja lukemisen edistymisen seurannalla.
Monikäyttäjätuki
Jokainen käyttäjä saa yksilölliset lukulistat, edistymisen ja asetukset jakamatta yhtä tiliä tai kokoelmanäkymää.
Usean formaatin tuki
Tukee EPUB-, PDF-, MOBI-, AZW3-, CBR- ja CBZ-tiedostoja, jotta koko kirjastosi – kirjat, sarjakuvat ja lehdet – säilyy yhdessä paikassa.
Lähetä laitteelle
Lähetä kirjoja suoraan Kindleen tai muihin e-lukulaitteisiin, jotta haluamasi laite sisältää aina haluamasi sisällön ilman manuaalisia siirtoja.
Metadatan hallinta
Muokkaa kirjan tietoja, kansia, tunnisteita ja sarjatietoja pitääksesi kirjaston hyvin järjestettynä ja haettavana sen kasvaessa.
Calibre-Web – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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