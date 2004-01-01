FileFlows on älykäs tiedostojenkäsittelyjärjestelmä, joka hallinnoi ja optimoi medialibraariasi automaattisesti mukautettavien visuaalisten työnkulkujen avulla. Se valvoo hakemistoja uusien tiedostojen varalta, soveltaa älykkäitä transkoodaussääntöjä ja voi vähentää tallennustilavaatimuksia jopa 90 % – kaikki ilman manuaalista puuttumista. Laitteistokiihdytystuki Intel QuickSyncille, NVIDIAlle ja AMD:lle pitää käsittelyn nopeana jopa suurissa kirjastoissa.

FileFlowsin itseisännöinti VPS:lläsi antaa mediatyönkuluillesi omistetut suoritinresurssit ympäri vuorokauden, pitää kirjastosi käsittelyn täysin yksityisenä ja välttää pilvipohjaisten transkoodauspalveluiden tiedostokohtaiset kustannukset ja kaistanleveysrajoitukset.