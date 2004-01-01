Asenna FileFlows yhden napsautuksen asennuksena.
Automaattinen mediatiedostojen käsittelijä, joka älykkäästi transkoodaa ja optimoi kirjastosi, pienentäen tiedostokokoja jopa 90%.
FileFlows – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FileFlows – mitä sillä voi rakentaa?
FileFlows on älykäs tiedostojenkäsittelyjärjestelmä, joka hallinnoi ja optimoi medialibraariasi automaattisesti mukautettavien visuaalisten työnkulkujen avulla. Se valvoo hakemistoja uusien tiedostojen varalta, soveltaa älykkäitä transkoodaussääntöjä ja voi vähentää tallennustilavaatimuksia jopa 90 % – kaikki ilman manuaalista puuttumista. Laitteistokiihdytystuki Intel QuickSyncille, NVIDIAlle ja AMD:lle pitää käsittelyn nopeana jopa suurissa kirjastoissa.
FileFlowsin itseisännöinti VPS:lläsi antaa mediatyönkuluillesi omistetut suoritinresurssit ympäri vuorokauden, pitää kirjastosi käsittelyn täysin yksityisenä ja välttää pilvipohjaisten transkoodauspalveluiden tiedostokohtaiset kustannukset ja kaistanleveysrajoitukset.
FileFlows – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen virtaussuunnittelija
Rakenna mukautettuja käsittelyputkia vedä ja pudota -tyyppisellä työnkulkueditorilla – monimutkaisten monivaiheisten työnkulkujen luomiseen ei tarvita skriptausta.
Jopa 90 % koon pieneneminen
Älykäs transkoodaus H.265/HEVC-, AV1- ja muihin moderneihin koodekkeihin pienentää tiedostokokoja dramaattisesti säilyttäen samalla visuaalisen laadun.
Laitteistokiihdytys
Tukee Intel QuickSync-, NVIDIA NVENC- ja AMD-enkoodereita siirtämään transkoodauksen suorittimelta ja käsittelemään tiedostoja huomattavasti nopeammin.
Automaattinen tiedostojen valvonta
Tarkkailee hakemistoja uusien tiedostojen varalta ja käynnistää käsittelyn automaattisesti, jotta kirjastosi pysyy optimoituna ilman manuaalisia toimenpiteitä.
Lisäosien ekosysteemi
Laajenna FileFlowsia laajennuksilla äänen normalisointiin, tekstitysten hallintaan, tiedostojen uudelleennimeämiseen ja integrointiin mediaserverien, kuten Plexin ja Jellyfinin, kanssa.
FileFlows – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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