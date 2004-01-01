Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta nykyaikaisten, skaalautuvien B2C- ja B2B-verkkokauppojen rakentamiseen.
Shopware – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Shopware – mitä sillä voi rakentaa?
Shopware on avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka on rakennettu PHP:n ja Symfonyn päälle. Se on suunniteltu kauppiaille, jotka haluavat joustavuutta, suorituskykyä ja täyden omistajuuden verkkokauppaansa. Sen API-first-arkkitehtuuri, headless-ominaisuudet ja Rule Builder tekevät siitä yhtä sopivan nopeille suoraan kuluttajille myyville brändeille ja monimutkaisille B2B-luetteloille mukautetun hinnoittelun, segmentoinnin ja työnkulkujen kanssa.
Shopwaren itseisännöinti omalla VPS:llä pitää asiakastiedot, tilaukset ja maksuintegraatiot hallinnassasi, ilman tilauskohtaisia maksuja ja ilman alustariippuvuutta. Tämä malli yhdistää Shopwaren MariaDB:n, Redisin välimuistiin ja istuntoihin sekä OpenSearchin nopeaan tuotehakuun, tarjoten sinulle tuotantovalmiin pinon, joka on valmis todelliseen liikenteeseen.
Shopware – tärkeimmät ominaisuudet
Headless ja API-first
Store API ja Admin API mahdollistavat mukautettujen verkkokauppojen ja integraatioiden rakentamisen millä tahansa kehitysympäristöllä pitäen Shopwaren kaupankäyntimoottorina.
Sääntörakentaja
Määritä dynaamiset hinnat, kampanjat, toimitustavat ja maksutavat ostoskorin, asiakkaan tai kontekstin perusteella — ilman koodia.
Visuaaliset ostoskokemukset
Vedä ja pudota -asettelut ja CMS-lohkot mahdollistavat kauppiaiden rakentaa kampanjoihin ja asiakassegmentteihin räätälöityjä kategoria- ja laskeutumissivuja.
Sisäänrakennetut B2B-ominaisuudet
Asiakaskohtainen hinnoittelu, tarjouspyyntöjen työnkulut, työntekijöiden hallinta ja massatilaaminen tukevat monimutkaista B2B-myyntiä käyttövalmiina.
OpenSearch-tuotehaku
OpenSearch mahdollistaa nopean, monipuolisen tuotehaun suurissa luetteloissa relevanssin hienosäädöllä ja suodattimilla, jotka skaalautuvat MySQL-haun ulkopuolelle.
Laajennukset ja sovellukset
Shopware Store tarjoaa tuhansia lisäosia ja sovelluksia maksuihin, markkinointiin, ERP:hen ja analytiikkaan alustan laajentamiseksi kasvusi mukana.
Shopware – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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