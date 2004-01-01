Shopware on avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka on rakennettu PHP:n ja Symfonyn päälle. Se on suunniteltu kauppiaille, jotka haluavat joustavuutta, suorituskykyä ja täyden omistajuuden verkkokauppaansa. Sen API-first-arkkitehtuuri, headless-ominaisuudet ja Rule Builder tekevät siitä yhtä sopivan nopeille suoraan kuluttajille myyville brändeille ja monimutkaisille B2B-luetteloille mukautetun hinnoittelun, segmentoinnin ja työnkulkujen kanssa.

Shopwaren itseisännöinti omalla VPS:llä pitää asiakastiedot, tilaukset ja maksuintegraatiot hallinnassasi, ilman tilauskohtaisia maksuja ja ilman alustariippuvuutta. Tämä malli yhdistää Shopwaren MariaDB:n, Redisin välimuistiin ja istuntoihin sekä OpenSearchin nopeaan tuotehakuun, tarjoten sinulle tuotantovalmiin pinon, joka on valmis todelliseen liikenteeseen.