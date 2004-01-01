Asenna Spree yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin headless-verkkokauppa-alusta usean myyjän, B2B- ja rajat ylittävien verkkokauppojen rakentamiseen.
Spree – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Spree – mitä sillä voi rakentaa?
Spree on täysin avoimen lähdekoodin headless-verkkokauppa-alusta, joka on rakennettu Ruby on Railsin päälle ja joka pyörittää kaikkea yksittäisten tuotteiden kaupoista yritysten B2B-markkinapaikkoihin ja usean myyjän alustoihin. Se sisältää täydellisen REST API:n, TypeScript SDK:n ja tuotantovalmiin Next.js-verkkokaupan käyttöliittymän, jotta voit käynnistää täysin räätälöidyn verkkokaupan rakentamatta taustajärjestelmää alusta alkaen.
Spree-alustan itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan asiakastietoihin, maksuliikenteeseen ja tuotekatalogiin – ilman tulojen jakamista, transaktiomaksuja ja myyjärajoituksia siihen, mitä maksuyhdyskäytäviä tai toimituspalveluita voit yhdistää.
Spree – tärkeimmät ominaisuudet
Päätön arkkitehtuuri
Täydellinen REST-rajapinta ja TypeScript SDK antavat sinun rakentaa minkä tahansa verkkokaupan — Next.js, mobiili tai mukautettu — kun taas Spree hoitaa kaiken kaupankäyntilogiikan kulissien takana.
Usean myyjän kauppapaikka
Sisäänrakennettu toimittajahallinta mahdollistaa markkinapaikan pyörittämisen useiden myyjien, erillisten tuoteluetteloiden ja itsenäisen toimituksen kanssa yhdestä asennuksesta.
B2B-tukkukauppa
Luo asiakasryhmiä mukautetulla hinnoittelulla, tilausminimien ja luottoehtojen avulla pyörittääksesi B2B-tukkumyyntiä B2C-verkkokauppasi rinnalla ilman toista alustaa.
Rajat ylittävä kaupankäynti
Alkuperäinen monivaluutta- ja monikielituki antaa sinun myydä maailmanlaajuisesti ilman kolmannen osapuolen laajennuksia tai maakohtaisia kiertoteitä.
Kokotekstituotehaku
Meilisearch-integraatio tarjoaa kirjoitusvirheitä sietävän, millisekunnin tuotehaun fasetoidulla suodatuksella, joka sisältyy valmiina.
Spree – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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