Spree on täysin avoimen lähdekoodin headless-verkkokauppa-alusta, joka on rakennettu Ruby on Railsin päälle ja joka pyörittää kaikkea yksittäisten tuotteiden kaupoista yritysten B2B-markkinapaikkoihin ja usean myyjän alustoihin. Se sisältää täydellisen REST API:n, TypeScript SDK:n ja tuotantovalmiin Next.js-verkkokaupan käyttöliittymän, jotta voit käynnistää täysin räätälöidyn verkkokaupan rakentamatta taustajärjestelmää alusta alkaen.

Spree-alustan itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan asiakastietoihin, maksuliikenteeseen ja tuotekatalogiin – ilman tulojen jakamista, transaktiomaksuja ja myyjärajoituksia siihen, mitä maksuyhdyskäytäviä tai toimituspalveluita voit yhdistää.