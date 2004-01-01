Ota LiteLLM käyttöön yhdellä napsautuksella.
Yhtenäinen tekoälyportti, joka tarjoaa OpenAI-yhteensopivan API-yhteyden yli 100 LLM:lle miltä tahansa palveluntarjoajalta.
LiteLLM – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LiteLLM – mitä sillä voi rakentaa?
LiteLLM on avoimen lähdekoodin tekoälyportti, joka antaa jokaiselle LLM:lle saman OpenAI-yhteensopivan API:n, joten sovelluksesi voivat vaihtaa OpenAI:n, Anthropicin, Googlen, Azuren, AWS Bedrockin ja yli 100 muun palveluntarjoajan välillä ilman koodimuutoksia. Se hoitaa kuormituksen tasauksen, automaattisen vikasietoisuuden, virtuaalisen API-avainten hallinnan, kulujen seurannan ja nopeusrajoitukset yhdestä hallintaliittymästä.
LiteLLM:n itseisännöinti pitää API-avaimesi ja käyttötietosi omassa infrastruktuurissasi, poistaa jaettujen välityspalvelujen kuristukset ja nopeusrajoitukset sekä antaa tiimillesi keskitetyn hallintapaneelin kaikelle LLM-käytölle – mikä on olennaista organisaatioille, jotka hallitsevat tekoälykustannuksia ja vaatimustenmukaisuutta laajassa mittakaavassa.
LiteLLM – tärkeimmät ominaisuudet
100+ LLM-palveluntarjoajaa
Käytä OpenAI:ta, Anthropicia, Google Geminiä, Azurea, AWS Bedrockia ja kymmeniä muita yhden yhtenäisen API-päätepisteen kautta.
Kuormituksen tasaus ja vikasietoisuus
Jaa pyynnöt useiden palveluntarjoajien kesken ja vaihda automaattisesti varajärjestelmiin, kun palveluntarjoaja ei ole käytettävissä.
Kuluseuranta ja budjetit
Seuraa LLM-kustannuksia reaaliaikaisesti ja aseta käyttäjä- tai tiimikohtaisia budjettirajoja estääksesi hallitsemattoman API-kulutuksen.
Virtuaalinen avainten hallinta
Myönnä rajattuja virtuaalisia API-avaimia tiimeille ja sovelluksille tarkasti rajatuilla käyttöoikeuksilla ja käytön seurannalla.
Edistynyt reititys
Reititä pyynnöt kustannusten, viiveen tai mukautettujen sääntöjen perusteella, jotta käytössä olisi aina paras malli kullekin pyyntötyypille.
LiteLLM – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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