LiteLLM on avoimen lähdekoodin tekoälyportti, joka antaa jokaiselle LLM:lle saman OpenAI-yhteensopivan API:n, joten sovelluksesi voivat vaihtaa OpenAI:n, Anthropicin, Googlen, Azuren, AWS Bedrockin ja yli 100 muun palveluntarjoajan välillä ilman koodimuutoksia. Se hoitaa kuormituksen tasauksen, automaattisen vikasietoisuuden, virtuaalisen API-avainten hallinnan, kulujen seurannan ja nopeusrajoitukset yhdestä hallintaliittymästä.

LiteLLM:n itseisännöinti pitää API-avaimesi ja käyttötietosi omassa infrastruktuurissasi, poistaa jaettujen välityspalvelujen kuristukset ja nopeusrajoitukset sekä antaa tiimillesi keskitetyn hallintapaneelin kaikelle LLM-käytölle – mikä on olennaista organisaatioille, jotka hallitsevat tekoälykustannuksia ja vaatimustenmukaisuutta laajassa mittakaavassa.