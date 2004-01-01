Gotify on kevyt, avoimen lähdekoodin push-ilmoituspalvelin, jonka avulla voit lähettää ja vastaanottaa viestejä reaaliaikaisesti. Yksinkertainen REST API tekee ilmoitusten integroinnista helppoa skripteistä, valvontatyökaluista, cron-töistä ja sovelluksista ilman Firebaseen, Pushoveriin tai muihin kolmannen osapuolen palveluihin tukeutumista. Se tukee useita asiakassovelluksia ja järjestää ilmoitukset lähteittäin prioriteettitasojen mukaan.

Gotifyn itseisännöinti pitää kaikki ilmoitustiedot omalla VPS:lläsi, mikä takaa yksityisyyden ja saatavuuden. Sen minimaalinen resurssienkulutus tarkoittaa, että se toimii mukavasti muiden sovellusten rinnalla kilpailematta muistista tai suorittimesta.