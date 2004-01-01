Asenna Gotify yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity push-ilmoituspalvelin yksinkertaisella REST-rajapinnalla ja reaaliaikaisella WebSocket-toimituksella.
Gotify – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Gotify – mitä sillä voi rakentaa?
Gotify on kevyt, avoimen lähdekoodin push-ilmoituspalvelin, jonka avulla voit lähettää ja vastaanottaa viestejä reaaliaikaisesti. Yksinkertainen REST API tekee ilmoitusten integroinnista helppoa skripteistä, valvontatyökaluista, cron-töistä ja sovelluksista ilman Firebaseen, Pushoveriin tai muihin kolmannen osapuolen palveluihin tukeutumista. Se tukee useita asiakassovelluksia ja järjestää ilmoitukset lähteittäin prioriteettitasojen mukaan.
Gotifyn itseisännöinti pitää kaikki ilmoitustiedot omalla VPS:lläsi, mikä takaa yksityisyyden ja saatavuuden. Sen minimaalinen resurssienkulutus tarkoittaa, että se toimii mukavasti muiden sovellusten rinnalla kilpailematta muistista tai suorittimesta.
Gotify – tärkeimmät ominaisuudet
Yksinkertainen REST API
Lähetä ilmoituksia mistä tahansa skriptistä tai sovelluksesta yhdellä HTTP POST -pyynnöllä — SDK:ta ei tarvita eikä monimutkaista asennusta.
Reaaliaikaiset WebSockets
Viestit välitetään välittömästi yhdistetyille asiakkaille WebSocketin kautta, varmistaen, että hälytykset ilmestyvät laitteillesi heti, kun ne lähetetään.
Android- ja verkkoasiakasohjelmat
Vastaanota ilmoituksia Android-laitteisiin virallisella sovelluksella tai seuraa viestejä missä tahansa selaimessa sisäänrakennetun verkkokäyttöliittymän kautta.
Monisovellustuki
Järjestä ilmoitukset lähdesovelluksen mukaan erillisillä tunnuksilla ja prioriteettitasoilla, pitäen valvontahälytykset, varmuuskopiot ja CI-tapahtumat selkeästi erillään.
Liitännäisten laajennettavuus
Laajenna Gotifyä yhteisön lisäosilla lisätäksesi uusia ilmoituslähteitä, edelleenlähetyssääntöjä ja mukautettuja integraatioita muuttamatta ydnpalvelinta.
Gotify – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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