Deploy Juxtapose in one click installation.
Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.
Juxtapose â€“ valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisÃ¤ltÃ¤Ã¤ kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Juxtapose â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?
Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools â€” Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit â€” and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.
Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads â€” commit messages, ticket details, build logs â€” entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.
Juxtapose â€“ tÃ¤rkeimmÃ¤t ominaisuudet
Webhook Ingestion
Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.
Multi-Platform Delivery
Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.
Liquid Template Engine
Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.
Per-User Filtering Rules
Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.
LDAP Authentication
Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.
Juxtapose â€“ miksi kÃ¤yttÃ¤Ã¤ Hostingerissa?
Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella
Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta
KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella
Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta
KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyvÃ¤inen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! KÃ¤yttÃ¶aika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikÃ¤ pitÃ¤Ã¤ sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystÃ¤ni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin ðŸš€
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! HyvÃ¤ hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa kÃ¤yttÃ¤jiensÃ¤ aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. HyvÃ¤ tuki. Luotettava. Tuntuu erittÃ¤in vankalta.
Otin yhteyttÃ¤ Hostingerin tukeen menetettyÃ¤ni pÃ¤Ã¤syn itse isÃ¤nnÃ¶ityyn n8n-instanssiini, enkÃ¤ voisi olla enempÃ¤Ã¤ vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kÃ¤rsivÃ¤llisiÃ¤ ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tÃ¤ssÃ¤ N8N-pÃ¤ivityksessÃ¤ Hostingerin VPS:llÃ¤ni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielÃ¤ kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikÃ¤ koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittÃ¤in tyytyvÃ¤inen sen kautta kÃ¤yttÃ¤miini palveluihin. Ne eivÃ¤t ole yhtÃ¤ kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvÃ¤t VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.