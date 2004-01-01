Jopa 69 % alennus Juxtapose tuotteelle

Deploy Juxtapose in one click installation.

Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.

Julkaise sovelluksesi vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuu
Deploy Juxtapose in one click installation.

Juxtapose â€“ valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintÃ¤
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintÃ¤
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintÃ¤
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintÃ¤
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintÃ¤
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintÃ¤
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisÃ¤ltÃ¤Ã¤ kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pÃ¤Ã¤sy konttilokeihin
Yhden klikkauksen pÃ¤ivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pÃ¤Ã¤sy konttilokeihin
Yhden klikkauksen pÃ¤ivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukÃ¤teen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien mÃ¤Ã¤rÃ¤llÃ¤.

Juxtapose â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?

Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools â€” Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit â€” and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.

Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads â€” commit messages, ticket details, build logs â€” entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.

Aloita tÃ¤stÃ¤
{name} â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?

Juxtapose â€“ tÃ¤rkeimmÃ¤t ominaisuudet

Webhook Ingestion

Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.

Multi-Platform Delivery

Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.

Liquid Template Engine

Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.

Per-User Filtering Rules

Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.

LDAP Authentication

Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.

Juxtapose â€“ miksi kÃ¤yttÃ¤Ã¤ Hostingerissa?

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti lÃ¤heltÃ¤ yleisÃ¶Ã¤si parantaaksesi latausnopeuksia. MeillÃ¤ on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja EtelÃ¤-Amerikassa.
Aloita tÃ¤stÃ¤
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyvÃ¤inen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! KÃ¤yttÃ¶aika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikÃ¤ pitÃ¤Ã¤ sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystÃ¤ni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin ðŸš€

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! HyvÃ¤ hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa kÃ¤yttÃ¤jiensÃ¤ aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. HyvÃ¤ tuki. Luotettava. Tuntuu erittÃ¤in vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttÃ¤ Hostingerin tukeen menetettyÃ¤ni pÃ¤Ã¤syn itse isÃ¤nnÃ¶ityyn n8n-instanssiini, enkÃ¤ voisi olla enempÃ¤Ã¤ vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kÃ¤rsivÃ¤llisiÃ¤ ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tÃ¤ssÃ¤ N8N-pÃ¤ivityksessÃ¤ Hostingerin VPS:llÃ¤ni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielÃ¤ kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikÃ¤ koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittÃ¤in tyytyvÃ¤inen sen kautta kÃ¤yttÃ¤miini palveluihin. Ne eivÃ¤t ole yhtÃ¤ kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvÃ¤t VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuu

Kokeile ilman riskejÃ¤ 30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuumme turvin. Katso lisÃ¤tiedot hyvityskÃ¤ytÃ¤nnÃ¶stÃ¤mme.

Aloita tÃ¤stÃ¤

Tutustu muihin kÃ¤yttÃ¶Ã¶notettaviin sovelluksiin

n8n

n8n

TyÃ¶nkulun automaatioalusta visuaalisella solmupohjaisella kÃ¤yttÃ¶liittymÃ¤llÃ¤

Valitse
Activepieces

Activepieces

Avoimen lÃ¤hdekoodin kooditon tyÃ¶nkulun automatisointi yli 200 sovellusintegraatiolla

Valitse
Apache DolphinScheduler

Apache DolphinScheduler

Visuaalinen tyÃ¶nkulun orkestrointialusta big datalle ja ETL-putkille

Valitse
Katso kaikki sovellukset

Huolehdimme yksityisyydestÃ¤si

TÃ¤mÃ¤ sivusto kÃ¤yttÃ¤Ã¤ evÃ¤steitÃ¤, joita kÃ¤ytetÃ¤Ã¤n sivuston virheettÃ¶mÃ¤n toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekÃ¤ markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyvÃ¤ksyt evÃ¤steiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekÃ¤ analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evÃ¤stekÃ¤ytÃ¤nnÃ¶ssÃ¤mme.