Rallly on yksityisyyden huomioiva avoimen lähdekoodin aikataulutus- ja ryhmäkyselytyökalu, joka on suunniteltu korvaamaan Doodle ja vastaavat SaaS-sovellukset. Järjestäjät luovat kyselyn ehdotetuilla päivämäärä-/aika-vaihtoehdoilla, jakavat linkin, ja vastaajat valitsevat heille sopivat ajat – osallistujilta ei vaadita tiliä. Järjestäjän hallintapaneeli korostaa sitten suosituimmat ajat, mikä helpottaa lopullisen ajan vahvistamista.

Ralllyn itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää osallistujien sähköpostit, vastaustiedot ja kokousaiheet hallitsemassasi infrastruktuurissa kolmannen osapuolen aikataulutuspalvelun sijaan. Alusta tukee useita aikavyöhykkeitä, lukittuja vaihtoehtoja, mukautettua brändäystä ja sähköpostin taikalinkkikirjautumista järjestäjille, ja koko pino toimii yhdellä Next.js-kontilla ja PostgreSQL:llä – tarpeeksi pieni henkilökohtaiseen käyttöön, tarpeeksi vankka pienelle tiimille tai klubille.