Asenna Rallly yhden napsautuksen asennuksena.
Itse ylläpidetty aikataulutustyökalu, jolla voi yhteistyössä valita parhaan päivämäärän ja ajan ryhmien, tiimien ja aikavyöhykkeiden kesken.
Rallly – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Rallly – mitä sillä voi rakentaa?
Rallly on yksityisyyden huomioiva avoimen lähdekoodin aikataulutus- ja ryhmäkyselytyökalu, joka on suunniteltu korvaamaan Doodle ja vastaavat SaaS-sovellukset. Järjestäjät luovat kyselyn ehdotetuilla päivämäärä-/aika-vaihtoehdoilla, jakavat linkin, ja vastaajat valitsevat heille sopivat ajat – osallistujilta ei vaadita tiliä. Järjestäjän hallintapaneeli korostaa sitten suosituimmat ajat, mikä helpottaa lopullisen ajan vahvistamista.
Ralllyn itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää osallistujien sähköpostit, vastaustiedot ja kokousaiheet hallitsemassasi infrastruktuurissa kolmannen osapuolen aikataulutuspalvelun sijaan. Alusta tukee useita aikavyöhykkeitä, lukittuja vaihtoehtoja, mukautettua brändäystä ja sähköpostin taikalinkkikirjautumista järjestäjille, ja koko pino toimii yhdellä Next.js-kontilla ja PostgreSQL:llä – tarpeeksi pieni henkilökohtaiseen käyttöön, tarpeeksi vankka pienelle tiimille tai klubille.
Rallly – tärkeimmät ominaisuudet
Ryhmäajan kyselyt
Ehdottaa useita päivämäärä- ja aika vaihtoehtoja, kerätä osallistujien saatavuustiedot ja löytää paras ajankohta – Doodle-tyyliset kyselyt ilman kyselykohtaisia maksuja.
Aikavyöhyketietoinen
Näytä kaikki vaihtoehdot automaattisesti kunkin vastaajan paikallisella aikavyöhykkeellä, jotta hajautetut tiimit voivat valita aikoja ilman päässälaskua.
Merkityksettömät vastaukset
Kutsutut äänestävät nimellä ja valinnaisella sähköpostiosoitteella — ei rekisteröitymistä, ei salasanaa, ei kitkaa — kun taas järjestäjät ylläpitävät tilejä kyselyjen hallintaan.
Magic-link-kirjautuminen
Järjestäjät kirjautuvat sisään sähköpostitse lähetettyjen taikalinkkien kautta salasanojen sijaan, pitäen tunnistetietojen hyökkäyspinnan pienenä mukavuudesta tinkimättä.
Lukitut ja piilotetut asetukset
Lukitse valittu vaihtoehto jäädyttääksesi vastaukset, tai piilota vaihtoehdot äänestyksen päätyttyä – hyödyllinen lopullisen valinnan vahvistamiseen ilman lisämuutoksia.
Mukautettu brändäys
Aseta oma sivustosi nimi, logo ja teema, jotta kyselyt tuntuvat osalta organisaatiotasi eivätkä geneeriseltä SaaS-aloitussivulta.
Rallly – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.