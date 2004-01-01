Ollama on johtava avoimen lähdekoodin kehys suurten kielimallien paikalliseen ajamiseen, tukien Llamaa, Mistralia, Gemmaa, DeepSeekiä ja yli 100 muuta ilman pilviriippuvuuksia. Se hoitaa mallin kvantisoinnin, GPU-kiihdytyksen ja muistinhallinnan automaattisesti, tarjoten REST-rajapinnan, joka on yhteensopiva OpenAI-muodon kanssa, jotta olemassa olevat työkalut ja integraatiot toimivat ilman muutoksia.

Ollaman itseisännöinti VPS:lläsi poistaa tokenikohtaiset kustannukset, poistaa nopeusrajoitukset ja varmistaa, että jokainen kehotus ja vastaus pysyy omassa infrastruktuurissasi. Se on ihanteellinen taustaohjelma tekoälypohjaisia sovelluksia rakentaville tiimeille tai kenelle tahansa, joka tarvitsee yksityisen, aina käytettävissä olevan kielimallipäättelyn.