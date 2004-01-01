Ollaman käyttöönotto yhdellä napsautuksella.
Aja avoimen lähdekoodin suuria kielimalleja omalla VPS-palvelimellasi ilman API-kustannuksia ja täydellä tietosuojalla.
Ollama – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ollama – mitä sillä voi rakentaa?
Ollama on johtava avoimen lähdekoodin kehys suurten kielimallien paikalliseen ajamiseen, tukien Llamaa, Mistralia, Gemmaa, DeepSeekiä ja yli 100 muuta ilman pilviriippuvuuksia. Se hoitaa mallin kvantisoinnin, GPU-kiihdytyksen ja muistinhallinnan automaattisesti, tarjoten REST-rajapinnan, joka on yhteensopiva OpenAI-muodon kanssa, jotta olemassa olevat työkalut ja integraatiot toimivat ilman muutoksia.
Ollaman itseisännöinti VPS:lläsi poistaa tokenikohtaiset kustannukset, poistaa nopeusrajoitukset ja varmistaa, että jokainen kehotus ja vastaus pysyy omassa infrastruktuurissasi. Se on ihanteellinen taustaohjelma tekoälypohjaisia sovelluksia rakentaville tiimeille tai kenelle tahansa, joka tarvitsee yksityisen, aina käytettävissä olevan kielimallipäättelyn.
Ollama – tärkeimmät ominaisuudet
Yli 100 avointa mallia
Vedä ja suorita Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 ja kymmeniä muita yhdellä komennolla.
OpenAI-yhteensopiva API
Drop-in REST API antaa olemassa olevien työkalujen, SDK:iden ja integraatioiden yhdistää Ollamaan ilman koodimuutoksia.
GPU-kiihdytys
Automaattinen NVIDIA CUDA- ja Apple Metal -tuki nopeuttaa päättelyä merkittävästi verrattuna pelkkiin suoritinasetuksiin.
Monimodaalinen tuki
Suorita näkömalleja, kuten LLaVA, käsitelläksesi sekä kuvia että tekstiä samassa keskustelussa.
Mukautetut mallitiedostot
Luo räätälöityjä malleja järjestelmäkehotteilla, lämpötila-asetuksilla ja mukautetuilla parametreilla Modelfilesin avulla.
Ollama – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.