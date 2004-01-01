Scrypted on avoimen lähdekoodin kotivideoiden integrointialusta ja verkkotallennin (NVR), joka yhdistää IP-kamerat älykotiekosysteemeissä, kuten HomeKit, Google Home, Alexa ja Home Assistant. Sen laitteistokiihdytetty transkoodaus ja liitännäisarkkitehtuuri tarjoavat matalan viiveen suoratoistoja ja luotettavia 24/7-tallenteita ilman toimittajalukitusta.

Scrypted NVR -liitännäinen lisää jatkuvan tallennuksen tekoälypohjaisilla älykkäillä tunnistuksilla, välittömillä liikehälytyksillä ja hiotun mobiili- ja työpöytäsovelluksen etävalvontaan. Oma isännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden materiaaliisi ja poistaa jatkuvat pilvitilausmaksut.