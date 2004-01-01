Asenna Scrypted yhdellä napsautuksella.
Tehokas kodin videovalvonnan integrointialusta ja NVR tekoälypohjaisilla älykkäillä tunnistuksilla.
Scrypted – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Scrypted – mitä sillä voi rakentaa?
Scrypted on avoimen lähdekoodin kotivideoiden integrointialusta ja verkkotallennin (NVR), joka yhdistää IP-kamerat älykotiekosysteemeissä, kuten HomeKit, Google Home, Alexa ja Home Assistant. Sen laitteistokiihdytetty transkoodaus ja liitännäisarkkitehtuuri tarjoavat matalan viiveen suoratoistoja ja luotettavia 24/7-tallenteita ilman toimittajalukitusta.
Scrypted NVR -liitännäinen lisää jatkuvan tallennuksen tekoälypohjaisilla älykkäillä tunnistuksilla, välittömillä liikehälytyksillä ja hiotun mobiili- ja työpöytäsovelluksen etävalvontaan. Oma isännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden materiaaliisi ja poistaa jatkuvat pilvitilausmaksut.
Scrypted – tärkeimmät ominaisuudet
Älykotijärjestelmien integrointi
Striimaa kameroita HomeKitiin, Google Homeen, Alexaan ja Home Assistantiin samanaikaisesti yhdeltä yhtenäiseltä alustalta.
24/7 NVR-tallennus
Tallenna jokainen kamera ympäri vuorokauden Scrypted NVR -laajennuksella ja selaa kuvamateriaalia intuitiivisen aikajananavigoinnin avulla.
Älykkäät AI-tunnistukset
Vastaanota älykkäitä liike-, henkilö-, ajoneuvo- ja eläinhälytyksiä, jotka perustuvat laitteessa oleviin koneoppimismalleihin.
Laitteistokiihdytys
Hyödynnä GPU:ta tai laitteistokiihdytettyä videodekoodausta sujuviin, matalan viiveen streameihin minimaalisella suorittimen kuormituksella.
Lisäosaekosysteemi
Laajenna toiminnallisuutta sadoilla yhteisön lisäosilla, jotka tukevat kameroita, lukkoja, antureita ja älykotilaitteita.
Scrypted – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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