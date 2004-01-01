Jellyfin on johtava ilmainen ja avoimen lähdekoodin mediapalvelin — yhteisövetoinen vaihtoehto Plexille ja Embylle, ilman premium-tasoja, seurantaa tai toimittajalukitusta. Se suoratoistaa henkilökohtaisen mediakokoelmasi puhelimiin, tabletteihin, tietokoneisiin, älytelevisioihin ja omistettuihin sovelluksiin Roku-, Android TV-, Apple TV- ja Fire TV -laitteilla automaattisella metatietojen haulla ja laitteistokiihdytetyllä transkoodauksella.

Jellyfinin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle 24/7 pääsyn mediakirjastoosi mistä päin maailmaa tahansa, omistetuilla kaistanleveyksillä samanaikaisia suoratoistoja varten ja ilman riippuvuutta kotisi internet-yhteydestä. Mediasi, katseluhistoriasi ja käyttäjäasetuksesi pysyvät täysin hallinnassasi ilman minkäänlaisia tilausmaksuja.