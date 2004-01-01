Asenna Jellyfin yhden napsautuksen asennuksella.
Ilmainen ja avoimen lähdekoodin mediapalvelin henkilökohtaisen elokuva-, TV- ja musiikkikirjastosi suoratoistoon mille tahansa laitteelle.
Jellyfin – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Jellyfin – mitä sillä voi rakentaa?
Jellyfin on johtava ilmainen ja avoimen lähdekoodin mediapalvelin — yhteisövetoinen vaihtoehto Plexille ja Embylle, ilman premium-tasoja, seurantaa tai toimittajalukitusta. Se suoratoistaa henkilökohtaisen mediakokoelmasi puhelimiin, tabletteihin, tietokoneisiin, älytelevisioihin ja omistettuihin sovelluksiin Roku-, Android TV-, Apple TV- ja Fire TV -laitteilla automaattisella metatietojen haulla ja laitteistokiihdytetyllä transkoodauksella.
Jellyfinin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle 24/7 pääsyn mediakirjastoosi mistä päin maailmaa tahansa, omistetuilla kaistanleveyksillä samanaikaisia suoratoistoja varten ja ilman riippuvuutta kotisi internet-yhteydestä. Mediasi, katseluhistoriasi ja käyttäjäasetuksesi pysyvät täysin hallinnassasi ilman minkäänlaisia tilausmaksuja.
Jellyfin – tärkeimmät ominaisuudet
Laitteiston uudelleenkoodaus
Intel Quick Sync-, NVIDIA NVENC- ja VA-API-kiihdytys mahdollistavat sujuvan reaaliaikaisen transkoodauksen laitteille, jotka eivät pysty toistamaan lähdemuotoa natiivisti.
Live-TV ja DVR
Yhdistä verkkovirittimiä, kuten HDHomeRun tai M3U-lähteet, katsoaksesi ja tallentaaksesi suoria lähetyksiä suoraan Jellyfin-käyttöliittymän kautta.
Monialustasovellukset
Natiivisovellukset Androidille, iOS:lle, Rokulle, Android TV:lle, Fire TV:lle ja Apple TV:lle antavat minkä tahansa kotitalouslaitteen käyttää mediakirjastoa ilman selainta.
Monikäyttäjäoikeudet
Luo erilliset tilit perheenjäsenille, joissa on omat kirjastot, lapsilukkoasetukset ja sisältöluokitussuodattimet käyttäjäkohtaisesti.
SyncPlay-istunnot
Katso samaa sisältöä samanaikaisesti etäystävien tai perheen kanssa synkronoidun toiston ja jaetun jonon avulla.
Jellyfin – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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