LibreNMS on monipuolinen, GPL-lisensoitu verkonvalvontajärjestelmä, joka löytää automaattisesti koko infrastruktuurisi SNMP:n, CDP:n, LLDP:n, OSPF:n, BGP:n ja ARP:n kautta. Se tukee tuhansia laitemalleja Ciscolta, Juniperilta, MikroTikilta, Aristalta, HPE:ltä, Fortinetiltä ja monilta muilta suoraan käyttövalmiina, tarjoten sinulle porttikohtaisia liikennekaavioita, hälytyksiä ja topologiakarttoja ilman laitekohtaisia lisenssimaksuja.

LibreNMS:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluonteisen infrastruktuurin telemetrian hallitsemallasi laitteistolla, ilman agenttijälkeä valvotuissa laitteissa. Tämä käyttöönotto sisältää LibreNMS:n, MariaDB:n, Redisin ja erillisen poller-lähettäjäkontin, jotta kyselyt ja hälytykset pysyvät käynnissä luotettavasti verkkokäyttöliittymän rinnalla.