Ota LibreNMS käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Yhteisövetoinen, automaattisesti tunnistava verkonvalvontajärjestelmä, jossa on kattava SNMP-tuki tuhansille laitemalleille.
LibreNMS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LibreNMS – mitä sillä voi rakentaa?
LibreNMS on monipuolinen, GPL-lisensoitu verkonvalvontajärjestelmä, joka löytää automaattisesti koko infrastruktuurisi SNMP:n, CDP:n, LLDP:n, OSPF:n, BGP:n ja ARP:n kautta. Se tukee tuhansia laitemalleja Ciscolta, Juniperilta, MikroTikilta, Aristalta, HPE:ltä, Fortinetiltä ja monilta muilta suoraan käyttövalmiina, tarjoten sinulle porttikohtaisia liikennekaavioita, hälytyksiä ja topologiakarttoja ilman laitekohtaisia lisenssimaksuja.
LibreNMS:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluonteisen infrastruktuurin telemetrian hallitsemallasi laitteistolla, ilman agenttijälkeä valvotuissa laitteissa. Tämä käyttöönotto sisältää LibreNMS:n, MariaDB:n, Redisin ja erillisen poller-lähettäjäkontin, jotta kyselyt ja hälytykset pysyvät käynnissä luotettavasti verkkokäyttöliittymän rinnalla.
LibreNMS – tärkeimmät ominaisuudet
SNMP automaattinen tunnistus
Löydä laitteet ja niiden rajapinnat automaattisesti SNMP:n, CDP:n, LLDP:n, OSPF:n, BGP:n ja ARP:n kautta ilman manuaalista inventointityötä.
Laaja laitetuki
Toimitetaan tuella tuhansille verkko-, palvelin- ja IoT-laitemalleille Ciscolta, Juniperilta, MikroTikiltä, HPE:ltä, Fortinetiltä ja monilta muilta.
Hälytykset ja ilmoitukset
Määritä säännöt mallipohjaisilla hälytyksillä ja toimita ne sähköpostin, Slackin, Discordin, Microsoft Teamsin, PagerDutyn, webhookien ja yli 80 muun kuljetusmuodon kautta.
Laskutus ja kaistanleveys
Seuraa porttikohtaista liikennettä 95. persentiilin laskutusraporteilla piireille ja asiakasliitännöille, ihanteellinen internet-palveluntarjoajille ja hallituille palveluntarjoajille.
API ja integraatiot
Täysi REST API sekä ensiluokkaiset integraatiot Grafanan, Oxidizedin, NetBoxin, Rancidin, smokepingin ja OpenStreetMap-pohjaisten karttojen kanssa.
Hajautettu kysely
Lähettäjäpalvelu hajauttaa kyselyä useiden työntekijäkonttien kesken pitäen suuret verkot vastauskykyisinä ilman väliin jääneitä aikavälejä.
LibreNMS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.