Gogs (Go Git Service) on itse isännöity Git-palvelu, joka on rakennettu yksinkertaisuutta ja minimaalista resurssien käyttöä varten. Go-kielellä kirjoitettu Gogs tarjoaa arkistonhallinnan, ongelmien seurannan, wiki-tuen ja tiimin organisoinnin selkeän verkkokäyttöliittymän kautta, ja se toimii tehokkaasti jopa pienillä VPS-instansseilla.

Gogsin itse isännöinti pitää lähdekoodisi omistamassasi infrastruktuurissa, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman riippuvuutta ulkoisista hosting-alustoista. Tämä käyttöönotto yhdistää Gogsin PostgreSQL:ään luotettavaa tiedontallennusta varten ja sisältää SSH-portin edelleenlähetyksen standardeja Git push- ja pull-työnkulkuja varten.