Asenna Gogs yhdellä napsautuksella.
Kivuton itseisännöity Git-palvelu, joka on kirjoitettu Go-kielellä – kevyt, nopea ja helppo ajaa millä tahansa palvelimella.
Gogs – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Gogs – mitä sillä voi rakentaa?
Gogs (Go Git Service) on itse isännöity Git-palvelu, joka on rakennettu yksinkertaisuutta ja minimaalista resurssien käyttöä varten. Go-kielellä kirjoitettu Gogs tarjoaa arkistonhallinnan, ongelmien seurannan, wiki-tuen ja tiimin organisoinnin selkeän verkkokäyttöliittymän kautta, ja se toimii tehokkaasti jopa pienillä VPS-instansseilla.
Gogsin itse isännöinti pitää lähdekoodisi omistamassasi infrastruktuurissa, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman riippuvuutta ulkoisista hosting-alustoista. Tämä käyttöönotto yhdistää Gogsin PostgreSQL:ään luotettavaa tiedontallennusta varten ja sisältää SSH-portin edelleenlähetyksen standardeja Git push- ja pull-työnkulkuja varten.
Gogs – tärkeimmät ominaisuudet
Git-repositorion isännöinti
Kattava repositorion hallinta sisältäen haarojen selailun, commit-historian ja yhdistämispyyntöjen työnkulut yksinkertaisessa verkkokäyttöliittymässä.
Ongelmien seuranta
Sisäänrakennettu ongelmanseuranta tunnisteineen, virstanpylväineen ja määrityksineen pitää projektityön järjestyksessä koodin rinnalla.
SSH- ja HTTPS Git -pääsy
Kehittäjät siirtävät ja noutavat tietoja SSH:n tai HTTPS:n kautta käyttäen tavallisia Git-asiakasohjelmia ilman työnkulun muutoksia.
Minimaalinen resurssien käyttö
Gogs toimii vähäisen suorituskyvyn laitteistolla, mikä tekee siitä käytännöllisen Git-hosting-vaihtoehdon pienille palvelimille ja kotilaboratorioille.
Webhook-integraatiot
Webhook-tuki käynnistää CI/CD-järjestelmät ja ulkoiset palvelut push-tapahtumien yhteydessä automatisoituja koonti- ja käyttöönotto-putkia varten.
Gogs – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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