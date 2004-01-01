Eclipse Hawkbit on toimialariippumaton taustajärjestelmäkehys ohjelmistopäivitysten jakeluun rajoitetuille reunalaitteille, yhdyskäytäville ja ohjaimille, jotka on yhdistetty IP-pohjaisiin verkkoihin. Se on rakennettu Javan ja Springin päälle, ja se tarjoaa palvelinpuolen infrastruktuurin, jonka avulla laivaston operaattorit voivat aikatauluttaa, kohdistaa ja valvoa langattomia päivityksiä teollisessa mittakaavassa.

Hawkbitin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää laiteinventaariot, artefaktibinaarit ja jakelun telemetrian hallinnassasi, ilman laitekohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Se tarjoaa Direct Device Integration API:n laitteille ja Management API:n kampanjoiden orkestrointiin omista työkaluistasi.