Asenna Eclipse Hawkbit yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin IoT-päivityshallinta laiteohjelmistojen ja ohjelmistojen jakeluun yhdistettyjen reunalaitteiden laitekannoille.
Eclipse Hawkbit – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Eclipse Hawkbit – mitä sillä voi rakentaa?
Eclipse Hawkbit on toimialariippumaton taustajärjestelmäkehys ohjelmistopäivitysten jakeluun rajoitetuille reunalaitteille, yhdyskäytäville ja ohjaimille, jotka on yhdistetty IP-pohjaisiin verkkoihin. Se on rakennettu Javan ja Springin päälle, ja se tarjoaa palvelinpuolen infrastruktuurin, jonka avulla laivaston operaattorit voivat aikatauluttaa, kohdistaa ja valvoa langattomia päivityksiä teollisessa mittakaavassa.
Hawkbitin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää laiteinventaariot, artefaktibinaarit ja jakelun telemetrian hallinnassasi, ilman laitekohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Se tarjoaa Direct Device Integration API:n laitteille ja Management API:n kampanjoiden orkestrointiin omista työkaluistasi.
Eclipse Hawkbit – tärkeimmät ominaisuudet
Kohdennetut käyttöönotot
Määrittele käyttöönottojoukot laiteominaisuuksien perusteella ja etene päivitysten kanssa hallituissa aalloissa, joissa on onnistumiskynnykset ja automaattiset palautuslaukaisimet.
Artefaktivarasto
Lataa, versioi ja jaa laiteohjelmistokuvat, käyttöjärjestelmäpaketit ja sovelluspaketit sisäänrakennetusta artefaktivarastosta tarkistussumman vahvistuksella.
Suora laite-API
Laitteet kysyvät DDI REST -rajapinnalta hakeakseen määrätyt päivitykset, raportoidakseen edistymisestä ja vahvistaakseen asennustulokset ilman räätälöityä siirtokoodia.
Moniasiakasvalmis
Eristä laitekannat, käyttäjät ja ohjelmistovarastot vuokralaiskohtaisesti — hyödyllistä asiakasympäristöjen hallinnassa tai tuotelinjojen erottelussa.
Hallinta REST API
Hallitse käyttöönottoja, kohteita, jakelusarjoja ja ohjelmistomoduuleja ohjelmallisesti integroidaksesi ne CI/CD-putkiin ja olemassa oleviin toimintatyökaluihin.
RabbitMQ-tapahtumaväylä
Suoratoista laitteen tilamuutokset ja käyttöönoton tapahtumat RabbitMQ:hun, jotta alavirran järjestelmät voivat reagoida reaaliaikaisesti ilman tietokannan kyselyä.
Eclipse Hawkbit – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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