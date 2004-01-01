Asenna withoutbg yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity tekoälypohjainen taustanpoistotyökalu, joka käsittelee kuvat paikallisesti ilman pilviriippuvuutta tai kuvakohtaisia maksuja.
withoutbg – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
withoutbg – mitä sillä voi rakentaa?
withoutbg on itse isännöity tekoälypohjainen taustanpoistosovellus, joka suorittaa nelivaiheisen ONNX-malliputken kokonaan omalla palvelimellasi. Se tarjoaa vedä ja pudota -verkkokäyttöliittymän taustojen poistamiseen tuotekuvista, muotokuvista ja markkinointikuvista – lähettämättä tiedostoja pilvipalveluun tai maksamatta kuvakohtaisia maksuja. Putki yhdistää ISNet-segmentoinnin, Depth Anything V2 -ohjauksen, Focus Mattingin ja tarkennusmallin tuottaakseen puhtaita, läpinäkyvän taustan tuloksia pelkällä suorittimen päättelyllä.
Kaikki mallipainot on pakattu Docker-kuvan sisään, joten mitään ei tarvitse konfiguroida kontainerin käyttöönoton lisäksi – ei mallilatauksia, ei GPU:ta tarvita, ei ulkoisia API-kutsuja käsittelypolulla.
withoutbg – tärkeimmät ominaisuudet
Paikallinen tekoälymalliputkisto
Suorittaa kaiken taustanpoistokäsittelyn omalla palvelimellasi käyttäen mukana toimitettuja ONNX-malleja — yhtään kuvaa ei lähetetä ulkoiseen pilvipalveluun.
Nelivaiheinen käsittely
ISNet-segmentointi, Depth Anything V2 -ohjaus, Focus Matting ja jalostusmalli toimivat yhdessä tuottaakseen puhtaat reunat hiuksissa, turkissa ja monimutkaisissa kohteissa.
GPU:ta ei tarvita
Suoritinpohjainen ONNX-päättely tarkoittaa, että mikä tahansa tavallinen VPS voi ajaa koko malliputken ilman GPU-laitteistoa tai CUDA-asetuksia.
Vedä ja pudota -verkkokäyttöliittymä
React-pohjainen käyttöliittymä antaa käyttäjien pudottaa kuvia ja ladata läpinäkyvällä taustalla olevia tuloksia PNG-, JPEG- tai WebP-muodossa ilman asennusta.
Ei kuvakohtaisia maksuja
Itseisännöinti poistaa kuvakohtaiset maksut SaaS-taustanpoistosovellusliittymistä — käsittele rajattomasti kuvia kiinteillä VPS-kustannuksilla.
withoutbg – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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