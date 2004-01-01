withoutbg on itse isännöity tekoälypohjainen taustanpoistosovellus, joka suorittaa nelivaiheisen ONNX-malliputken kokonaan omalla palvelimellasi. Se tarjoaa vedä ja pudota -verkkokäyttöliittymän taustojen poistamiseen tuotekuvista, muotokuvista ja markkinointikuvista – lähettämättä tiedostoja pilvipalveluun tai maksamatta kuvakohtaisia maksuja. Putki yhdistää ISNet-segmentoinnin, Depth Anything V2 -ohjauksen, Focus Mattingin ja tarkennusmallin tuottaakseen puhtaita, läpinäkyvän taustan tuloksia pelkällä suorittimen päättelyllä.

Kaikki mallipainot on pakattu Docker-kuvan sisään, joten mitään ei tarvitse konfiguroida kontainerin käyttöönoton lisäksi – ei mallilatauksia, ei GPU:ta tarvita, ei ulkoisia API-kutsuja käsittelypolulla.