Asenna Harness yhdellä napsautuksella.
Kokonaisvaltainen kehittäjäalusta, joka yhdistää Git-hostingin, CI/CD-putket ja pilvikehitysympäristöt yhteen työkaluun.
Harness – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Harness – mitä sillä voi rakentaa?
Harness Open Source on kattava DevOps-alusta, joka yhdistää lähdekoodinhallinnan, automatisoidut CI/CD-putket, isännöidyt kehitysympäristöt (Gitspaces) ja artefaktirekisterit yhdeksi ratkaisuksi. Drone CI:n kehityksenä se ulottuu jatkuvan integraation ulkopuolelle tarjotakseen täyden ohjelmistotoimitusalustan Apache 2.0 -lisenssillä.
Harnessin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle rajattomasti rakennusminuutteja, artefaktitallennustilaa ja tiimin jäseniä kiinteillä kustannuksilla, lähdekoodin ja putkistodatan täydellä omistajuudella. Ei rajoituksia, ei käyttäjäkohtaista hinnoittelua eikä toimittajalukitusta — vain täysin varusteltu DevOps-alusta, joka toimii hallitsemallasi laitteistolla.
Harness – tärkeimmät ominaisuudet
Integroitu SCM
Isännöi Git-repositorioita täydellisillä commit-, haara-, yhdistämis- ja pull request -työnkuluilla koodikatselmoinnin, haaran suojauksen ja salaisten tietojen skannauksen ohella.
Tuotantovalmis CI/CD
Rakenna, testaa ja ota käyttöön mikä tahansa kieli tai kehys kontitettujen putkivaiheiden, satojen uudelleenkäytettävien mallipohjien ja yhden napsautuksen siirron avulla GitHub Actionsista, GitLab CI:stä ja CircleCI:stä.
Gitspaces-kehitysympäristöt
Tarjoa kehittäjille heti käyttövalmiit, esikonfiguroidut pilvikehitysympäristöt, jotka ovat käytettävissä VS Codesta, JetBrainsista tai selaimesta — poistaen asennusajan kokonaan.
Artefaktirekisteri
Tallenna ja välitä Docker-kuvia, Helm-kaavioita ja mukautettuja paketteja sisäänrakennetussa rekisterissä, jossa on ylävirran välimuisti rakennusten nopeuttamiseksi ja ulkoisten riippuvuuksien vähentämiseksi.
Tietoturvaskannaus
Tunnista automaattisesti salaisuudet ja haavoittuvuudet koodista ja riippuvuuksista ennen kuin ne päätyvät tuotantoon, varmistaen laatuportit osana jokaista putkilinjan suoritusta.
Harness – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.