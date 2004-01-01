Ota Huginn käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity automaatioalusta älykkäiden valvonta-agenttien rakentamiseen, jotka tarkkailevat verkkoa ja toimivat puolestasi.
Huginn – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Huginn – mitä sillä voi rakentaa?
Huginn on avoimen lähdekoodin automaatioalusta, jonka avulla voit rakentaa agentteja verkkosivustojen valvontaan, tietomuutosten seurantaan, sisällön yhdistelyyn ja monivaiheisten työnkulkujen suorittamiseen – kaikki omalla infrastruktuurillasi. Ajattele sitä itse isännöitynä IFTTT:nä tai Zapierina ilman rajoituksia ja tilausmaksuja. Agentit voivat tarkkailla tapahtumia, muuntaa ja reitittää tietoja palveluiden välillä, lähettää ilmoituksia ja koordinoida monimutkaisia putkistoja visuaalisen verkkokäyttöliittymän kautta.
Huginnin ajaminen VPS:lläsi tarkoittaa, että automaatiotyönkulut suoritetaan luotettavasti ympäri vuorokauden täydellä pääsyllä sisäisiin järjestelmiin ja yksityisiin tietolähteisiin, joihin pilvipohjaiset automaatiopalvelut eivät pääse, samalla kun API-avaimesi ja liiketoimintalogiikkasi pysyvät täysin hallinnassasi.
Huginn – tärkeimmät ominaisuudet
Mukautetun agentin rakentaja
Luo valvonta- ja automaatioagentteja visuaalisen käyttöliittymän kautta ilman koodin kirjoittamista, yhdistämällä verkkopalvelut ja tietolähteet työnkulkuihin.
Sivustojen seuranta
Seuraa sisältömuutoksia millä tahansa verkkosivustolla ja käynnistä toimintoja, kun hinnat laskevat, uutisia ilmestyy tai tiettyjä avainsanoja havaitaan.
Ajoitettu suoritus
Suorita agentteja cron-tyyppisten aikataulujen mukaisesti tai käynnistä ne tapahtumien perusteella, varmistaen, että aikaherkät automaatiot eivät koskaan jää paitsi ajankohdastaan.
Tietojen muunnos
Suodata, jäsenä ja muotoile data uudelleen vaiheiden välillä käyttäen sisäänrakennettuja muunnosagentteja, jotka käsittelevät JSON-, XML- ja regex-kuvioita.
Monikäyttäjätuki
Roolipohjaiset käyttöoikeudet antavat tiimien jakaa ja tehdä yhteistyötä automaatiotyönkulkujen parissa paljastamatta arkaluonteisia agentin tunnistetietoja.
Huginn – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.