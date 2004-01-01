Huginn on avoimen lähdekoodin automaatioalusta, jonka avulla voit rakentaa agentteja verkkosivustojen valvontaan, tietomuutosten seurantaan, sisällön yhdistelyyn ja monivaiheisten työnkulkujen suorittamiseen – kaikki omalla infrastruktuurillasi. Ajattele sitä itse isännöitynä IFTTT:nä tai Zapierina ilman rajoituksia ja tilausmaksuja. Agentit voivat tarkkailla tapahtumia, muuntaa ja reitittää tietoja palveluiden välillä, lähettää ilmoituksia ja koordinoida monimutkaisia putkistoja visuaalisen verkkokäyttöliittymän kautta.

Huginnin ajaminen VPS:lläsi tarkoittaa, että automaatiotyönkulut suoritetaan luotettavasti ympäri vuorokauden täydellä pääsyllä sisäisiin järjestelmiin ja yksityisiin tietolähteisiin, joihin pilvipohjaiset automaatiopalvelut eivät pääse, samalla kun API-avaimesi ja liiketoimintalogiikkasi pysyvät täysin hallinnassasi.