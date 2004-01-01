Ota MeshCentral käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity etävalvonta- ja hallinta-alusta työpöytäkoneille, palvelimille ja IoT-laitteille paikallisverkon tai internetin kautta.
MeshCentral – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MeshCentral – mitä sillä voi rakentaa?
MeshCentral on täydellinen avoimen lähdekoodin etävalvonta- ja hallinta-alusta, jonka avulla voit hallita etätyöpöytiä, suorittaa komentorivejä, siirtää tiedostoja ja tarkastella laitteen telemetriatietoja Windows-, macOS-, Linux- ja FreeBSD-koneilla yhdestä verkkokonsolista. Kevyet agentit toimivat jokaisella hallitulla laitteella ja muodostavat ulospäin suuntautuvan yhteyden MeshCentral-palvelimeesi, joten voit tavoittaa ne palomuurien ja NAT:n läpi ilman VPN-tunneleita.
MeshCentralin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen TeamViewer- tai AnyDesk-korvikkeen ilman käyttäjäkohtaisia maksuja, kaistarajoituksia ja kolmannen osapuolen pääsyä etäistuntoihisi. Alusta on Tactical RMM:n taustalla oleva ydinteknologia, ja sitä käyttävät IT-yritykset, MSP:t ja kotilaboratoriot hallitakseen mitä tahansa muutamasta henkilökohtaisesta laitteesta tuhansiin asiakaspäätelaitteisiin.
MeshCentral – tärkeimmät ominaisuudet
Etätyöpöytä ja komentokehote
Hallitse Windows-, macOS-, Linux- ja FreeBSD-koneita nopean verkkopohjaisen etätyöpöydän, komentorivin ja tiedostonsiirtoliittymän kautta – asiakasohjelman asennusta ei tarvita.
Kevyt agentti
Pienet natiiviagentit muodostavat yhteyden ulospäin jokaisesta laitteesta, joten MeshCentral toimii palomuurien ja NAT:n läpi ilman VPN-tunneleita tai avoimia sisäänpäin suuntautuvia portteja hallituissa isännissä.
Laitejoukot ja käytännöt
Järjestä päätepisteet verkkoryhmiin roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla, ajoitetuilla tehtävillä ja massatoiminnoilla, jotta suuret laitekannat pysyvät hallittavina.
Kaksivaiheinen tunnistautuminen
Sisäänrakennettu TOTP, WebAuthn ja sähköpostin 2FA pitävät järjestelmänvalvojan konsolin turvassa, vaikka se olisi altistettuna julkiselle internetille.
Istunnon tallennus ja auditointi
Etätyöpöytäistuntojen valinnainen tallennus sekä yksityiskohtainen valvontaloki antavat sinun tarkistaa jokaisen järjestelmänvalvojan tekemän toimenpiteen.
REST- ja WebSocket-rajapinnat
Kattavat API-rajapinnat mahdollistavat laitehallinnan skriptauksen, integroinnin tikettijärjestelmiin tai rakentamisen MeshCentralin päälle mukautetun RMM-järjestelmän perustaksi.
MeshCentral – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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