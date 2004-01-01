MeshCentral on täydellinen avoimen lähdekoodin etävalvonta- ja hallinta-alusta, jonka avulla voit hallita etätyöpöytiä, suorittaa komentorivejä, siirtää tiedostoja ja tarkastella laitteen telemetriatietoja Windows-, macOS-, Linux- ja FreeBSD-koneilla yhdestä verkkokonsolista. Kevyet agentit toimivat jokaisella hallitulla laitteella ja muodostavat ulospäin suuntautuvan yhteyden MeshCentral-palvelimeesi, joten voit tavoittaa ne palomuurien ja NAT:n läpi ilman VPN-tunneleita.

MeshCentralin itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle yksityisen TeamViewer- tai AnyDesk-korvikkeen ilman käyttäjäkohtaisia maksuja, kaistarajoituksia ja kolmannen osapuolen pääsyä etäistuntoihisi. Alusta on Tactical RMM:n taustalla oleva ydinteknologia, ja sitä käyttävät IT-yritykset, MSP:t ja kotilaboratoriot hallitakseen mitä tahansa muutamasta henkilökohtaisesta laitteesta tuhansiin asiakaspäätelaitteisiin.