Apache Zeppelin on avoimen lähdekoodin verkkomuistikirja, joka on rakennettu laajamittaiseen, interaktiiviseen data-analytiikkaan moottoreilla kuten Apache Spark, Flink ja Hive. Toisin kuin yksikieliset muistikirjat, Zeppelin käyttää liitettävää tulkkiarkkitehtuuria, joka mahdollistaa yhden muistiinpanon sekoittavan Scala-, SQL-, Python-, R- ja shell-kappaleita jaetun datan kanssa, tulosten siirtyessä kielten välillä sisäänrakennetun taulukkomuodon kautta.

Zeppelinin itseisännöinti VPS:llä pitää muistikirjat, tietojoukkoyhteydet ja tulkin tunnistetiedot omassa ympäristössäsi, poistaa hallittujen muistikirjapalveluiden käyttäjäkohtaisen hinnoittelun ja antaa sinulle täyden hallinnan Spark-konfiguraatioon, JVM-muistiin ja riippuvuuksien hallintaan.