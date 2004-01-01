Asenna Apache Zeppelin yhdellä napsautuksella.
Verkkopohjainen muistikirja interaktiiviseen data-analytiikkaan Sparkin, SQL:n, Scalan, Pythonin ja R:n avulla yhdessä yhteistyötilassa.
Apache Zeppelin – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache Zeppelin – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Zeppelin on avoimen lähdekoodin verkkomuistikirja, joka on rakennettu laajamittaiseen, interaktiiviseen data-analytiikkaan moottoreilla kuten Apache Spark, Flink ja Hive. Toisin kuin yksikieliset muistikirjat, Zeppelin käyttää liitettävää tulkkiarkkitehtuuria, joka mahdollistaa yhden muistiinpanon sekoittavan Scala-, SQL-, Python-, R- ja shell-kappaleita jaetun datan kanssa, tulosten siirtyessä kielten välillä sisäänrakennetun taulukkomuodon kautta.
Zeppelinin itseisännöinti VPS:llä pitää muistikirjat, tietojoukkoyhteydet ja tulkin tunnistetiedot omassa ympäristössäsi, poistaa hallittujen muistikirjapalveluiden käyttäjäkohtaisen hinnoittelun ja antaa sinulle täyden hallinnan Spark-konfiguraatioon, JVM-muistiin ja riippuvuuksien hallintaan.
Apache Zeppelin – tärkeimmät ominaisuudet
Monikieliset kappaleet
Sekoita Scala, SQL, Python, R, Markdown ja shell yhdessä muistiinpanossa Zeppelin-tulkkien avulla, ja tulokset jaetaan kielten välillä.
Natiivi Spark-integraatio
Yhdistä Apache Sparkiin valmiina käyttöön hajautettua tiedonkäsittelyä, koneoppimista ja suoratoistotyökuormia varten ilman manuaalista kytkentää.
Sisäänrakennetut visualisoinnit
Muunna mikä tahansa SQL- tai DataFrame-tulos pylväs-, viiva-, ympyrä-, piste- tai pivot-kaavioiksi ilman piirtokoodia ja dynaamisilla lomakekentillä.
Tulkin ekosysteemi
Kysy JDBC-tietokantoja, Flinkiä, Hiveä, Cassandraa, Elasticsearchia ja monia muita järjestelmiä liitettävien tulkkien kautta, jotka on määritetty muistiinpanokohtaisesti.
Yhteistyömuistikirjat
Jaa live-muistiinpanoja URL-osoitteen kautta, upota ne hallintapaneeleihin ja ajoita ne sisäänrakennetulla cron-ajastimella automaattista raportointia varten.
Apache Zeppelin – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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