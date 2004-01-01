Syncthing on hajautettu tiedostojen synkronointityökalu, joka synkronoi tiedostoja jatkuvasti laitteidesi välillä ilman keskuspalvelinta. Kaikki tiedot pysyvät laitteillasi ja siirretään TLS-salauksella ja täydellisellä eteenpäin salauksella — ei pilvivälittäjää, ei tiliä tarvita.

Syncthingin itseisännöinti VPS:llä luo pysyvän synkronointisolmun, joka pysyy verkossa 24/7, varmistaen, että kaikki laitteesi pysyvät ajan tasalla, vaikka jotkut olisivat offline-tilassa. Kansioiden versioinnin, ristiriitojen käsittelyn ja alustariippumattomien asiakasohjelmien tuella Syncthing on yksityisyyden ensisijaisesti huomioiva vaihtoehto Dropboxille ja Google Driville.