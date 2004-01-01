Asenna Syncthing yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin vertaisverkkopohjainen tiedostojen synkronointi, joka pitää tietosi yksityisinä ja salattuina kaikilla laitteilla.
Syncthing – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Syncthing – mitä sillä voi rakentaa?
Syncthing on hajautettu tiedostojen synkronointityökalu, joka synkronoi tiedostoja jatkuvasti laitteidesi välillä ilman keskuspalvelinta. Kaikki tiedot pysyvät laitteillasi ja siirretään TLS-salauksella ja täydellisellä eteenpäin salauksella — ei pilvivälittäjää, ei tiliä tarvita.
Syncthingin itseisännöinti VPS:llä luo pysyvän synkronointisolmun, joka pysyy verkossa 24/7, varmistaen, että kaikki laitteesi pysyvät ajan tasalla, vaikka jotkut olisivat offline-tilassa. Kansioiden versioinnin, ristiriitojen käsittelyn ja alustariippumattomien asiakasohjelmien tuella Syncthing on yksityisyyden ensisijaisesti huomioiva vaihtoehto Dropboxille ja Google Driville.
Syncthing – tärkeimmät ominaisuudet
Ei keskuspalvelinta
Tiedostot synkronoituvat suoraan laitteidesi välillä ilman kolmannen osapuolen pilvitallennustilaa, pitäen tietosi täysin hallinnassasi.
Päästä päähän -salaus
Kaikki siirrot käyttävät TLS-salausta täydellisellä eteenpäin suuntautuvalla salauksella, mikä varmistaa, ettei kukaan muu voi siepata tai lukea tiedostojasi.
Joustavat kansiotilat
Määritä kansiot lähetyskäyttöön, vastaanottokäyttöön tai kaksisuuntaisiksi hallitaksesi tarkasti, miten tiedot kulkevat laitteiden välillä.
Tiedostojen versiointi
Säilytä muokattujen tai poistettujen tiedostojen historialliset versiot määritettävien säilytyskäytäntöjen avulla, jotta voit palautua vahingossa tehdyistä muutoksista.
Alustariippumattomat asiakasohjelmat
Natiiviohjelmat Linuxille, Windowsille, macOS:lle ja Androidille pitävät kaikki laitteet synkronoituna yhdestä pysyvästä VPS-solmusta.
Syncthing – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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