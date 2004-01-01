Asenna Halo yhden napsautuksen asennuksena.
Moderni avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä blogien, verkkosivustojen ja sisältövetoisten sivustojen rakentamiseen, jossa on lisäosakauppa.
Halo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Halo – mitä sillä voi rakentaa?
Halo on täysin avoimen lähdekoodin moderni sisällönhallintajärjestelmä, joka on rakennettu Spring Bootin ja reaktiivisen PostgreSQL:n päälle. Se tarjoaa monipuolisen lisäosa- ja teemakaupan, lohkopohjaisen editorin, monentyyppisen sisällön julkaisun ja selkeän hallintakonsolin – tehden siitä sopivan kaikkeen henkilökohtaisista blogeista yritysten verkkosivustoihin.
Yli 39 000 GitHub-tähden ja aktiivisen kehityksen ansiosta Halo on yksi laajimmin käytetyistä itse ylläpidetyistä CMS-alustoista. Itse ylläpito omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan sisällöstäsi, ei julkaisukohtaisia maksuja ja joustavuuden laajentaa alustaa lisäosilla ilman tilaustason rajoituksia.
Halo – tärkeimmät ominaisuudet
Lisäosien kauppapaikka
Laajenna Haloa yhteisön lisäosilla hakukoneoptimointiin, kommentteihin, hakuun, sosiaaliseen jakamiseen ja muuhun — asennettavissa suoraan hallintakonsolista.
Teemajärjestelmä
Vaihda tai mukauta sivustosi ulkoasua täydellisellä teemamoottorilla ja aktiivisella yhteisön teematorilla.
Lohkopohjainen editori
Luo monipuolista sisältöä modernilla lohkoeditorilla, joka tukee kuvia, upotuksia, koodilohkoja ja mukautettuja asetteluja koskematta HTML:ään.
Useita sisältötyyppejä
Julkaise julkaisuja, sivuja ja hetkiä (mikroblogeja) yhdeltä alustalta, kattaen sekä pitkän että lyhyen muodon sisällöntarpeet.
REST ja GraphQL APIs
Julkaise sisältösi sisäänrakennettujen API-rajapintojen kautta tehostaaksesi päättömiä käyttöönottoja, mobiilisovelluksia tai kolmannen osapuolen integraatioita.
Halo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.