Halo on täysin avoimen lähdekoodin moderni sisällönhallintajärjestelmä, joka on rakennettu Spring Bootin ja reaktiivisen PostgreSQL:n päälle. Se tarjoaa monipuolisen lisäosa- ja teemakaupan, lohkopohjaisen editorin, monentyyppisen sisällön julkaisun ja selkeän hallintakonsolin – tehden siitä sopivan kaikkeen henkilökohtaisista blogeista yritysten verkkosivustoihin.

Yli 39 000 GitHub-tähden ja aktiivisen kehityksen ansiosta Halo on yksi laajimmin käytetyistä itse ylläpidetyistä CMS-alustoista. Itse ylläpito omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan sisällöstäsi, ei julkaisukohtaisia maksuja ja joustavuuden laajentaa alustaa lisäosilla ilman tilaustason rajoituksia.