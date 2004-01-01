R2R on avoimen lähdekoodin hakuun perustuva generointikehys, joka on rakennettu tuotantokäyttöön heti alusta alkaen. Se yhdistää hybridisemanttisen ja avainsanahakujen vastavuoroisen sijoituksen yhdistämisen, automaattisen tietograafin rakentamisen, monimuotoisen dokumenttien syötön ja agenttipohjaisen hakurajapinnan, jonka avulla suuret kielimallit voivat orkestroida hakua osana päättelyketjuaan.

R2R:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää dokumentit, vektorihakemistot ja keskusteluhistorian täysin hallinnassasi, ilman kyselykohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen pääsyä tietokantaasi. Tämä käyttöönotto yhdistää R2R-rajapinnan viralliseen hallintapaneeliin ja PostgreSQL- sekä pgvector-tietovarastoon, tarjoten sinulle täydellisen RAG-pinon, jota voit laajentaa millä tahansa LLM-palveluntarjoajalla.