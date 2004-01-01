Asenna R2R yhdellä napsautuksella.
Tuotantovalmis RAG-kehys hybridihakuominaisuudella, tietograafeilla ja agenttipohjaisella hakurajapinnalla tekoälysovelluksiin.
R2R – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
R2R – mitä sillä voi rakentaa?
R2R on avoimen lähdekoodin hakuun perustuva generointikehys, joka on rakennettu tuotantokäyttöön heti alusta alkaen. Se yhdistää hybridisemanttisen ja avainsanahakujen vastavuoroisen sijoituksen yhdistämisen, automaattisen tietograafin rakentamisen, monimuotoisen dokumenttien syötön ja agenttipohjaisen hakurajapinnan, jonka avulla suuret kielimallit voivat orkestroida hakua osana päättelyketjuaan.
R2R:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää dokumentit, vektorihakemistot ja keskusteluhistorian täysin hallinnassasi, ilman kyselykohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen pääsyä tietokantaasi. Tämä käyttöönotto yhdistää R2R-rajapinnan viralliseen hallintapaneeliin ja PostgreSQL- sekä pgvector-tietovarastoon, tarjoten sinulle täydellisen RAG-pinon, jota voit laajentaa millä tahansa LLM-palveluntarjoajalla.
R2R – tärkeimmät ominaisuudet
Hybridi-haku
Yhdistä vektorien samankaltaisuus ja kokotekstihaku avainsanoilla käänteisellä sijalukujen yhdistämisellä (reciprocal rank fusion) löytääksesi osuvimman kontekstin jokaiseen kyselyyn.
Tietograafit
Automaattinen entiteettien ja suhteiden poiminta rakentaa graafi-indeksin vektoreiden rinnalle, mahdollistaen dokumenttien välisen päättelyn, johon tasainen haku ei pysty.
Monimuotoinen sisäänotto
Jäsennä PDF-tiedostot, Word-dokumentit, laskentataulukot, kuvat ja ääni yhtenäiseksi hakemistoksi kirjoittamatta mukautettua sisäänottokoodia kullekin muodolle.
Agenttimainen RAG
Päättelyagentit hakevat, kritisoivat ja tarkentavat vastauksia iteratiivisesti — tuottaen laadukkaampia vastauksia kuin yksivaiheiset RAG-putket.
Monipalveluntarjoajan LLM:t
Yhdistä OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama ja yli 20 muuta LLM-palveluntarjoajaa yhden kokoonpanon kautta — uudelleenindeksointia ei tarvita.
REST API ja SDKs
Täysi REST-rajapinta sekä viralliset Python- ja JavaScript-SDK:t mahdollistavat R2R-haun upottamisen mukautettuihin sovelluksiin ja automatisoituihin putkiin.
R2R – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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