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Tuotantovalmis RAG-kehys hybridihakuominaisuudella, tietograafeilla ja agenttipohjaisella hakurajapinnalla tekoälysovelluksiin.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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R2R – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

R2R – mitä sillä voi rakentaa?

R2R on avoimen lähdekoodin hakuun perustuva generointikehys, joka on rakennettu tuotantokäyttöön heti alusta alkaen. Se yhdistää hybridisemanttisen ja avainsanahakujen vastavuoroisen sijoituksen yhdistämisen, automaattisen tietograafin rakentamisen, monimuotoisen dokumenttien syötön ja agenttipohjaisen hakurajapinnan, jonka avulla suuret kielimallit voivat orkestroida hakua osana päättelyketjuaan.

R2R:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää dokumentit, vektorihakemistot ja keskusteluhistorian täysin hallinnassasi, ilman kyselykohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen pääsyä tietokantaasi. Tämä käyttöönotto yhdistää R2R-rajapinnan viralliseen hallintapaneeliin ja PostgreSQL- sekä pgvector-tietovarastoon, tarjoten sinulle täydellisen RAG-pinon, jota voit laajentaa millä tahansa LLM-palveluntarjoajalla.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

R2R – tärkeimmät ominaisuudet

Hybridi-haku

Yhdistä vektorien samankaltaisuus ja kokotekstihaku avainsanoilla käänteisellä sijalukujen yhdistämisellä (reciprocal rank fusion) löytääksesi osuvimman kontekstin jokaiseen kyselyyn.

Tietograafit

Automaattinen entiteettien ja suhteiden poiminta rakentaa graafi-indeksin vektoreiden rinnalle, mahdollistaen dokumenttien välisen päättelyn, johon tasainen haku ei pysty.

Monimuotoinen sisäänotto

Jäsennä PDF-tiedostot, Word-dokumentit, laskentataulukot, kuvat ja ääni yhtenäiseksi hakemistoksi kirjoittamatta mukautettua sisäänottokoodia kullekin muodolle.

Agenttimainen RAG

Päättelyagentit hakevat, kritisoivat ja tarkentavat vastauksia iteratiivisesti — tuottaen laadukkaampia vastauksia kuin yksivaiheiset RAG-putket.

Monipalveluntarjoajan LLM:t

Yhdistä OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama ja yli 20 muuta LLM-palveluntarjoajaa yhden kokoonpanon kautta — uudelleenindeksointia ei tarvita.

REST API ja SDKs

Täysi REST-rajapinta sekä viralliset Python- ja JavaScript-SDK:t mahdollistavat R2R-haun upottamisen mukautettuihin sovelluksiin ja automatisoituihin putkiin.

R2R – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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