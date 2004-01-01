MySpeed on kevyt, itse isännöitävä nopeustestin valvontatyökalu, joka seuraa jatkuvasti internetyhteytesi suorituskykyä. Se suorittaa automaattisia nopeustestejä määritettävän aikataulun mukaisesti käyttäen Ooklaa, LibreSpeediä tai Cloudflarea ja tallentaa tulokset paikallisesti SQLite-tietokantaan, jotta voit analysoida trendejä päivien, viikkojen ja kuukausien ajalta.

Raakojen mittausten lisäksi MySpeed tarjoaa interaktiivisia kaavioita, määritettävän tietojen säilytyskäytännön, terveystarkistusilmoituksia sähköpostitse, Signalilla, WhatsAppilla tai Telegramilla sekä valinnaisia Prometheus-mittareita integrointia varten olemassa oleviin valvontajärjestelmiin. Kaikki tiedot pysyvät omalla palvelimellasi — ei kolmannen osapuolen analytiikkaa, ei pilviriippuvuutta eikä testikohtaisia maksuja.