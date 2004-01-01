Ota MySpeed käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity internetin nopeustestien seurantaohjelma, joka suorittaa automaattisia testejä ja visualisoi yhteyshistoriasi ajan mittaan.
MySpeed – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MySpeed – mitä sillä voi rakentaa?
MySpeed on kevyt, itse isännöitävä nopeustestin valvontatyökalu, joka seuraa jatkuvasti internetyhteytesi suorituskykyä. Se suorittaa automaattisia nopeustestejä määritettävän aikataulun mukaisesti käyttäen Ooklaa, LibreSpeediä tai Cloudflarea ja tallentaa tulokset paikallisesti SQLite-tietokantaan, jotta voit analysoida trendejä päivien, viikkojen ja kuukausien ajalta.
Raakojen mittausten lisäksi MySpeed tarjoaa interaktiivisia kaavioita, määritettävän tietojen säilytyskäytännön, terveystarkistusilmoituksia sähköpostitse, Signalilla, WhatsAppilla tai Telegramilla sekä valinnaisia Prometheus-mittareita integrointia varten olemassa oleviin valvontajärjestelmiin. Kaikki tiedot pysyvät omalla palvelimellasi — ei kolmannen osapuolen analytiikkaa, ei pilviriippuvuutta eikä testikohtaisia maksuja.
MySpeed – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattiset nopeustestit
Ajoita toistuvia testejä cron-lausekkeiden avulla, jotta yhteyden laatua valvotaan jatkuvasti ilman manuaalista puuttumista.
Useita testipalveluntarjoajia
Valitse Ooklan, LibreSpeedin ja Cloudflaren välillä nopeustestin taustajärjestelmäksi saadaksesi tarkkoja, vertailukelpoisia tuloksia luottamaltasi palveluntarjoajalta.
Historialliset kaaviot
Visualisoi lataus-, lähetys- ja ping-trendejä mukautettavilla aikaväleillä havaitaksesi heikkenemismalleja ja vaatiaksesi internet-palveluntarjoajaasi vastuuseen.
Terveysilmoitukset
Vastaanota hälytyksiä sähköpostitse, Signalilla, WhatsAppilla tai Telegramilla, kun yhteytesi putoaa määritettyjen kynnysarvojen alapuolelle.
Prometheus-metriikat
Vie nopeustestitulokset Prometheus-mittareina integroitavaksi Grafana-kojelautojen kanssa muun infrastruktuurin valvonnan rinnalle.
MySpeed – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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