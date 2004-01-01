Ota Snipe-IT käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Ilmainen avoimen lähdekoodin IT-omaisuudenhallinta laitteistojen, ohjelmistolisenssien ja poistojen seurantaan koko organisaatiossasi.
Snipe-IT – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Snipe-IT – mitä sillä voi rakentaa?
Snipe-IT on tehokas, avoimen lähdekoodin IT-omaisuudenhallintajärjestelmä, joka on rakennettu Laravelin päälle ja auttaa organisaatioita seuraamaan laitteistoja, ohjelmistolisenssejä, lisävarusteita ja kulutustarvikkeita niiden koko elinkaaren ajan. Yli 13 000 GitHub-tähdellä se tarjoaa yritystason ominaisuuksia, kuten sisään-/uloskirjautumistyönkulut, poistojen seurannan, takuunhallinnan ja kattavan raportoinnin – kaikki ilman kalliita lisenssimaksuja.
Snipe-IT:n itseisännöinti VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden omistusoikeuden arkaluonteisiin omaisuus- ja lisenssitietoihin ilman toistuvia käyttäjä- tai omaisuuskohtaisia kustannuksia. MariaDB-pohjainen käyttöönotto skaalautuu pienistä tiimeistä suuriin yrityksiin, käsittelee tuhansia omaisuuseriä ja ylläpitää samalla nopeita kyselyitä viivakoodin skannaukseen, raportointiin ja REST API -integraatioihin.
Snipe-IT – tärkeimmät ominaisuudet
Resurssin sisään-/uloskirjaus
Seuraa tarkasti, kenellä on mikäkin omaisuus milloin tahansa virtaviivaistetun sisään- ja uloskirjautumisprosessin ja automaattisten sähköposti-ilmoitusten avulla.
Lisenssien hallinta
Hallitse ohjelmistolisenssiavaimia, käyttäjäpaikkamääriä ja uusimispäivämääriä varmistaaksesi vaatimustenmukaisuuden ja estääksesi yli- tai alilisensioinnin.
Poistojen seuranta
Laske omaisuuden poistot käyttäen tasapoisto- tai menojäännöspoistomenetelmiä tarkan talousraportoinnin ja kirjanpidon varmistamiseksi.
Viivakoodi ja QR-koodit
Luo ja skannaa viivakoodeja tai QR-koodeja jokaiselle omaisuuserälle, mikä mahdollistaa nopeat fyysiset inventoinnit ja mobiiliystävällisen varastonhallinnan.
REST API ja raportointi
Vie tiedot CSV- tai Excel-muotoon ja integroi ulkoisiin järjestelmiin täyden REST-rajapinnan kautta automaatio- ja liiketoimintatiedon työnkulkuihin.
Snipe-IT – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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