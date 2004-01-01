Snipe-IT on tehokas, avoimen lähdekoodin IT-omaisuudenhallintajärjestelmä, joka on rakennettu Laravelin päälle ja auttaa organisaatioita seuraamaan laitteistoja, ohjelmistolisenssejä, lisävarusteita ja kulutustarvikkeita niiden koko elinkaaren ajan. Yli 13 000 GitHub-tähdellä se tarjoaa yritystason ominaisuuksia, kuten sisään-/uloskirjautumistyönkulut, poistojen seurannan, takuunhallinnan ja kattavan raportoinnin – kaikki ilman kalliita lisenssimaksuja.

Snipe-IT:n itseisännöinti VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden omistusoikeuden arkaluonteisiin omaisuus- ja lisenssitietoihin ilman toistuvia käyttäjä- tai omaisuuskohtaisia kustannuksia. MariaDB-pohjainen käyttöönotto skaalautuu pienistä tiimeistä suuriin yrityksiin, käsittelee tuhansia omaisuuseriä ja ylläpitää samalla nopeita kyselyitä viivakoodin skannaukseen, raportointiin ja REST API -integraatioihin.