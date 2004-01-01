Jopa 69 % alennus Peppermint tuotteelle

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Avoimen lähdekoodin tiketti- ja tukijärjestelmä asiakaspyyntöjen, sisäisten IT-ongelmien ja tiimin työnkulkujen hallintaan.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Peppermint yhdellä klikkauksella.

Peppermint – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Peppermint – mitä sillä voi rakentaa?

Peppermint on avoimen lähdekoodin tiketti- ja tukipalveluratkaisu, joka on rakennettu kevyeksi vaihtoehdoksi Zendeskille ja Jiranille. Se tarjoaa tukitiimeille, IT-osastoille ja pienyrityksille selkeän jonon asiakaspyyntöjen kirjaamiseen, sisäisten ongelmien seurantaan ja ratkaisujen yhteistyöhön ilman agenttikohtaisia lisenssimaksuja tai arkaluonteisten keskustelutietojen lähettämistä kolmannen osapuolen SaaS-toimittajalle.

Peppermintin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää jokaisen tiketin, asiakastiedon ja sisäisen muistiinpanon hallinnassasi. Mukana toimitettu PostgreSQL-taustaohjelma varmistaa tikettihistorian kestävän tallennuksen, kun taas henkilökohtainen markdown-muistikirja tehtävälistoineen antaa jokaiselle agentille yksityisen tilan oman työnsä järjestämiseen jaetun jonon rinnalla.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Peppermint – tärkeimmät ominaisuudet

Markdown-tikettieditori

Kirjoita tikettejä ja vastauksia monipuolisessa markdown-editorissa tiedostoliitteillä, jotta keskustelut säilyttävät muotoilun, koodilohkot ja kuvakaappaukset.

Omat muistikirjat

Jokainen agentti saa oman markdown-pohjaisen muistikirjan, jossa on tehtävälistoja yksilöllisen työn seuraamiseen jaetun tikettijonon rinnalla.

Asiakkaan historialogi

Jokainen asiakkaan kanssa tehty vuorovaikutus tallennetaan hänen profiiliinsa, antaen agenteille täyden kontekstin aiemmista pyynnöistä ennen uuteen vastaamista.

Roolipohjainen käyttöoikeus

Tarkat roolioikeudet antavat järjestelmänvalvojille mahdollisuuden hallita, mitkä agentit voivat tarkastella, kommentoida tai ratkaista tiettyjä tikettiluokkia.

REST API -integraatio

Dokumentoitu REST-rajapinta antaa sinun siirtää tikettejä valvontatyökaluista, synkronoida tietoja CRM-järjestelmien kanssa tai rakentaa mukautettuja hallintapaneeleja Peppermintin päälle.

Responsiivinen käyttöliittymä

Käyttöliittymä on suunniteltu näytöille mobiililaitteista aina 4K-resoluutioon asti, jotta asiakaspalvelijat voivat käsitellä tikettejä millä tahansa laitteella menettämättä käytettävyyttä.

Peppermint – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
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30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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