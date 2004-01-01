Peppermint on avoimen lähdekoodin tiketti- ja tukipalveluratkaisu, joka on rakennettu kevyeksi vaihtoehdoksi Zendeskille ja Jiranille. Se tarjoaa tukitiimeille, IT-osastoille ja pienyrityksille selkeän jonon asiakaspyyntöjen kirjaamiseen, sisäisten ongelmien seurantaan ja ratkaisujen yhteistyöhön ilman agenttikohtaisia lisenssimaksuja tai arkaluonteisten keskustelutietojen lähettämistä kolmannen osapuolen SaaS-toimittajalle.

Peppermintin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää jokaisen tiketin, asiakastiedon ja sisäisen muistiinpanon hallinnassasi. Mukana toimitettu PostgreSQL-taustaohjelma varmistaa tikettihistorian kestävän tallennuksen, kun taas henkilökohtainen markdown-muistikirja tehtävälistoineen antaa jokaiselle agentille yksityisen tilan oman työnsä järjestämiseen jaetun jonon rinnalla.