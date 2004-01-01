Asenna Peppermint yhdellä klikkauksella.
Avoimen lähdekoodin tiketti- ja tukijärjestelmä asiakaspyyntöjen, sisäisten IT-ongelmien ja tiimin työnkulkujen hallintaan.
Peppermint – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Peppermint – mitä sillä voi rakentaa?
Peppermint on avoimen lähdekoodin tiketti- ja tukipalveluratkaisu, joka on rakennettu kevyeksi vaihtoehdoksi Zendeskille ja Jiranille. Se tarjoaa tukitiimeille, IT-osastoille ja pienyrityksille selkeän jonon asiakaspyyntöjen kirjaamiseen, sisäisten ongelmien seurantaan ja ratkaisujen yhteistyöhön ilman agenttikohtaisia lisenssimaksuja tai arkaluonteisten keskustelutietojen lähettämistä kolmannen osapuolen SaaS-toimittajalle.
Peppermintin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää jokaisen tiketin, asiakastiedon ja sisäisen muistiinpanon hallinnassasi. Mukana toimitettu PostgreSQL-taustaohjelma varmistaa tikettihistorian kestävän tallennuksen, kun taas henkilökohtainen markdown-muistikirja tehtävälistoineen antaa jokaiselle agentille yksityisen tilan oman työnsä järjestämiseen jaetun jonon rinnalla.
Peppermint – tärkeimmät ominaisuudet
Markdown-tikettieditori
Kirjoita tikettejä ja vastauksia monipuolisessa markdown-editorissa tiedostoliitteillä, jotta keskustelut säilyttävät muotoilun, koodilohkot ja kuvakaappaukset.
Omat muistikirjat
Jokainen agentti saa oman markdown-pohjaisen muistikirjan, jossa on tehtävälistoja yksilöllisen työn seuraamiseen jaetun tikettijonon rinnalla.
Asiakkaan historialogi
Jokainen asiakkaan kanssa tehty vuorovaikutus tallennetaan hänen profiiliinsa, antaen agenteille täyden kontekstin aiemmista pyynnöistä ennen uuteen vastaamista.
Roolipohjainen käyttöoikeus
Tarkat roolioikeudet antavat järjestelmänvalvojille mahdollisuuden hallita, mitkä agentit voivat tarkastella, kommentoida tai ratkaista tiettyjä tikettiluokkia.
REST API -integraatio
Dokumentoitu REST-rajapinta antaa sinun siirtää tikettejä valvontatyökaluista, synkronoida tietoja CRM-järjestelmien kanssa tai rakentaa mukautettuja hallintapaneeleja Peppermintin päälle.
Responsiivinen käyttöliittymä
Käyttöliittymä on suunniteltu näytöille mobiililaitteista aina 4K-resoluutioon asti, jotta asiakaspalvelijat voivat käsitellä tikettejä millä tahansa laitteella menettämättä käytettävyyttä.
Peppermint – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.