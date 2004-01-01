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Avoimen lähdekoodin OCPP 2.0.1 latausasemien hallintajärjestelmä sähköajoneuvojen verkko-operaattoreille.

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KVM 1
17,99 
5,49  /kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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KVM 2
21,99 
7,99  /kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

CitrineOS – mitä sillä voi rakentaa?

CitrineOS on LF Energyn avoimen lähdekoodin latausaseman hallintajärjestelmä (CSMS), joka on rakennettu OCPP 2.0.1 -protokollan ympärille ja tukee taaksepäin OCPP 1.6:ta. Palvelin reitittää WebSocket-viestejä sähköautojen latureista, tallentaa tapahtumat ja konfiguraation PostgreSQL-tietokantaan PostGISin avulla ja tarjoaa REST- ja GraphQL-rajapinnat Hasura-kerroksen kautta operaattorien integraatioita varten.

CitrineOSin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää aseman telemetrian, kuljettajien valtuutukset ja tapahtumahistorian omassa hallinnassasi myyjän pilvipalvelun sijaan. Hasura GraphQL -konsolin avulla voit kysellä ja hallita latausaseman tietoja suoraan selaimessa, samalla kun OCPP WebSocket -portit pysyvät avoimina latureiden yhdistämistä varten.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

CitrineOS – tärkeimmät ominaisuudet

OCPP 2.0.1 natiivi

Toteuttaa uusimman Open Charge Point -protokollan sertifioiduilla ydin- ja edistyneillä suojausprofiileilla sekä taaksepäin yhteensopivuuden OCPP 1.6 -asemien kanssa.

GraphQL-datakonsoli

Hasura luo automaattisesti tyypitetyn GraphQL API:n ja konsolin CitrineOS-skeeman päälle, mahdollistaen reaaliaikaiset kyselyt istunnoista, mittarilukemista ja aseman tilasta.

Modulaarinen viestireititin

Dekoraattoripohjainen moduulijärjestelmä reitittää OCPP-viestit RabbitMQ:n kautta, joten valtuutus-, transaktio- ja raportointimoduulit skaalautuvat itsenäisesti WebSocket-kerroksesta.

GraphQL-tiedonsiirto

Hasura luo automaattisesti tyypitetyn GraphQL-rajapinnan CitrineOS PostgreSQL -skeeman päälle, tarjoten reaaliaikaisia tilauksia istunnoille, mittarilukemille ja aseman tilalle.

S3-yhteensopiva tallennustila

Sisäänrakennettu MinIO-instanssi tallentaa laiteohjelmistokuvia, aseman lokeja ja varmennepaketteja standardin S3 API:n kautta, valmiina vaihdettavaksi AWS S3:een tai GCS:ään myöhemmin.

CitrineOS – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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