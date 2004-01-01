CitrineOS on LF Energyn avoimen lähdekoodin latausaseman hallintajärjestelmä (CSMS), joka on rakennettu OCPP 2.0.1 -protokollan ympärille ja tukee taaksepäin OCPP 1.6:ta. Palvelin reitittää WebSocket-viestejä sähköautojen latureista, tallentaa tapahtumat ja konfiguraation PostgreSQL-tietokantaan PostGISin avulla ja tarjoaa REST- ja GraphQL-rajapinnat Hasura-kerroksen kautta operaattorien integraatioita varten.

CitrineOSin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää aseman telemetrian, kuljettajien valtuutukset ja tapahtumahistorian omassa hallinnassasi myyjän pilvipalvelun sijaan. Hasura GraphQL -konsolin avulla voit kysellä ja hallita latausaseman tietoja suoraan selaimessa, samalla kun OCPP WebSocket -portit pysyvät avoimina latureiden yhdistämistä varten.