Asenna CitrineOS yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin OCPP 2.0.1 latausasemien hallintajärjestelmä sähköajoneuvojen verkko-operaattoreille.
CitrineOS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
CitrineOS – mitä sillä voi rakentaa?
CitrineOS on LF Energyn avoimen lähdekoodin latausaseman hallintajärjestelmä (CSMS), joka on rakennettu OCPP 2.0.1 -protokollan ympärille ja tukee taaksepäin OCPP 1.6:ta. Palvelin reitittää WebSocket-viestejä sähköautojen latureista, tallentaa tapahtumat ja konfiguraation PostgreSQL-tietokantaan PostGISin avulla ja tarjoaa REST- ja GraphQL-rajapinnat Hasura-kerroksen kautta operaattorien integraatioita varten.
CitrineOSin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää aseman telemetrian, kuljettajien valtuutukset ja tapahtumahistorian omassa hallinnassasi myyjän pilvipalvelun sijaan. Hasura GraphQL -konsolin avulla voit kysellä ja hallita latausaseman tietoja suoraan selaimessa, samalla kun OCPP WebSocket -portit pysyvät avoimina latureiden yhdistämistä varten.
CitrineOS – tärkeimmät ominaisuudet
OCPP 2.0.1 natiivi
Toteuttaa uusimman Open Charge Point -protokollan sertifioiduilla ydin- ja edistyneillä suojausprofiileilla sekä taaksepäin yhteensopivuuden OCPP 1.6 -asemien kanssa.
GraphQL-datakonsoli
Hasura luo automaattisesti tyypitetyn GraphQL API:n ja konsolin CitrineOS-skeeman päälle, mahdollistaen reaaliaikaiset kyselyt istunnoista, mittarilukemista ja aseman tilasta.
Modulaarinen viestireititin
Dekoraattoripohjainen moduulijärjestelmä reitittää OCPP-viestit RabbitMQ:n kautta, joten valtuutus-, transaktio- ja raportointimoduulit skaalautuvat itsenäisesti WebSocket-kerroksesta.
GraphQL-tiedonsiirto
Hasura luo automaattisesti tyypitetyn GraphQL-rajapinnan CitrineOS PostgreSQL -skeeman päälle, tarjoten reaaliaikaisia tilauksia istunnoille, mittarilukemille ja aseman tilalle.
S3-yhteensopiva tallennustila
Sisäänrakennettu MinIO-instanssi tallentaa laiteohjelmistokuvia, aseman lokeja ja varmennepaketteja standardin S3 API:n kautta, valmiina vaihdettavaksi AWS S3:een tai GCS:ään myöhemmin.
CitrineOS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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