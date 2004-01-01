Asenna SeaweedFS yhden klikkauksen asennuksella.
Tehokas hajautettu tiedostojärjestelmä S3 API -yhteensopivuudella miljardien tiedostojen tallentamiseen ja tarjoiluun suuressa mittakaavassa.
SeaweedFS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SeaweedFS – mitä sillä voi rakentaa?
SeaweedFS on avoimen lähdekoodin hajautettu tiedostojärjestelmä, jolla on yli 24 000 GitHub-tähteä ja joka on optimoitu suurten tiedostomäärien tehokkaaseen tallentamiseen ja noutamiseen. Sisäänrakennetun S3-yhteensopivan API:n ansiosta se toimii suorana korvaajana Amazon S3:lle itse isännöidyissä ympäristöissä – kaikki S3:lle rakennetut työkalut tai SDK:t toimivat SeaweedFS:n kanssa ilman koodimuutoksia.
Objektitallennuksen itse isännöinti VPS:lläsi eliminoi pilvipalveluntarjoajien pyyntö- ja gigatavukohtaiset kustannukset pitäen samalla tiedot täysin hallinnassasi. SeaweedFS käsittelee kaiken pienistä käyttäjien lataamista kuvista suuriin videotiedostoihin ja varmuuskopioarkistoihin, ja tietojen suojaamiseksi on saatavilla replikointi ja virheenkorjauskoodaus.
SeaweedFS – tärkeimmät ominaisuudet
S3 API -yhteensopivuus
Mikä tahansa Amazon S3:lle rakennettu sovellus tai työkalu yhdistyy SeaweedFS:ään ilman muutoksia, mahdollistaen välittömän integroinnin olemassa oleviin työnkulkuihin.
Tehokas pienten tiedostojen käsittely
Optimoitu tallennusmoottori käsittelee miljardeja pieniä tiedostoja tehokkaasti — perinteisten tiedostojärjestelmien ja yleiskäyttöisten tallennusratkaisujen yleinen heikkous.
Tietojen replikointi
Automaattinen replikointi volyymipalvelimien välillä tarjoaa redundanssin, jotta tiedot pysyvät saatavilla, vaikka yksittäiset tallennussolmut vioittuisivat.
Erase-koodaus
Vähentää tallennustilan yleiskustannuksia verrattuna täyteen replikointiin säilyttäen samalla tietojen eheyden lämpimille ja kylmille tallennustasoille.
FUSE-liitostuki
Asenna SeaweedFS natiivina tiedostojärjestelmänä Linux-isäntiin, jolloin sovellukset, jotka edellyttävät standardia POSIX-tiedostojen käyttöä, voivat lukea ja kirjoittaa suoraan.
SeaweedFS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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