SeaweedFS on avoimen lähdekoodin hajautettu tiedostojärjestelmä, jolla on yli 24 000 GitHub-tähteä ja joka on optimoitu suurten tiedostomäärien tehokkaaseen tallentamiseen ja noutamiseen. Sisäänrakennetun S3-yhteensopivan API:n ansiosta se toimii suorana korvaajana Amazon S3:lle itse isännöidyissä ympäristöissä – kaikki S3:lle rakennetut työkalut tai SDK:t toimivat SeaweedFS:n kanssa ilman koodimuutoksia.

Objektitallennuksen itse isännöinti VPS:lläsi eliminoi pilvipalveluntarjoajien pyyntö- ja gigatavukohtaiset kustannukset pitäen samalla tiedot täysin hallinnassasi. SeaweedFS käsittelee kaiken pienistä käyttäjien lataamista kuvista suuriin videotiedostoihin ja varmuuskopioarkistoihin, ja tietojen suojaamiseksi on saatavilla replikointi ja virheenkorjauskoodaus.