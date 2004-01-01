Spoolman on itsehostattu verkkosovellus 3D-tulostusfilamenttirullien hallintaan. Se tarjoaa valmistajille ja tulostusfarmeille keskitetyn varaston jokaisesta rullasta – seuraten painoa, materiaalia, väriä, valmistajaa ja jäljellä olevaa filamenttia, jotta et koskaan aloita tulostusta ilman riittävää materiaalia. Toisin kuin taulukkolaskentaohjelmat tai muistilaput, Spoolman tallentaa kaiken kevyeen SQLite-tietokantaan, tarjoaa selkeän REST API:n integrointiin Klipperin ja Moonrakerin kanssa, ja tarjoaa verkkokäyttöliittymän, joka on käytettävissä mistä tahansa verkkosi selaimesta.

Spoolmanin itsehostaus omalla VPS:lläsi pitää kaikki varastotiedot yksityisinä ja aina saatavilla, ilman tilausmaksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa. Reaaliaikaiset WebSocket-päivitykset tarkoittavat, että jokainen yhdistetty asiakas näkee varastomuutokset välittömästi.