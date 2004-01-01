Asenna Spoolman yhden napsautuksen asennuksena.
Itse ylläpidettävä filamenttirullien seurantatyökalu 3D-tulostuksen harrastajille varaston, kulutuksen ja QR-kooditarrojen hallintaan.
Spoolman – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Spoolman – mitä sillä voi rakentaa?
Spoolman on itsehostattu verkkosovellus 3D-tulostusfilamenttirullien hallintaan. Se tarjoaa valmistajille ja tulostusfarmeille keskitetyn varaston jokaisesta rullasta – seuraten painoa, materiaalia, väriä, valmistajaa ja jäljellä olevaa filamenttia, jotta et koskaan aloita tulostusta ilman riittävää materiaalia. Toisin kuin taulukkolaskentaohjelmat tai muistilaput, Spoolman tallentaa kaiken kevyeen SQLite-tietokantaan, tarjoaa selkeän REST API:n integrointiin Klipperin ja Moonrakerin kanssa, ja tarjoaa verkkokäyttöliittymän, joka on käytettävissä mistä tahansa verkkosi selaimesta.
Spoolmanin itsehostaus omalla VPS:lläsi pitää kaikki varastotiedot yksityisinä ja aina saatavilla, ilman tilausmaksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa. Reaaliaikaiset WebSocket-päivitykset tarkoittavat, että jokainen yhdistetty asiakas näkee varastomuutokset välittömästi.
Spoolman – tärkeimmät ominaisuudet
Kelavaraston seuranta
Kirjaa valmistaja, materiaali, väri, paino ja jäljellä oleva filamentti jokaiselle kelalle, jotta tiedät aina, mitä on saatavilla ennen tulostuksen aloittamista.
Klipper- ja Moonraker-integraatio
REST-rajapinta integroituu natiivisti Klipperin ja Moonrakerin kanssa, jotta 3D-tulostimesi voi rekisteröidä langan käytön automaattisesti ilman manuaalista kirjaamista.
QR-koodietiketin tekijä
Tulosta tarrakiinnitteiset QR-tarrat jokaiselle kelalle — nopea skannaus millä tahansa mobiiliselaimella näyttää täydellisen materiaaliprofiilin ja jäljellä olevan painon.
Reaaliaikaiset WebSocket-päivitykset
Varaston muutokset välitetään kaikille yhdistetyille asiakkaille välittömästi WebSocketien kautta, pitäen hallintapaneelit ja suodattimet synkronissa ilman manuaalista päivitystä.
Useita tietokantataustajärjestelmiä
Oletuksena käytössä on nollakonfiguraation SQLite yksittäiskäyttäjän asennuksissa, ja valinnaisesti tuettuna ovat PostgreSQL ja MariaDB jaettuja tulostusfarmeja ja suurempia kirjoitusmääriä varten.
Spoolman – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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